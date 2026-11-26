El contexto El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido de una "fuerte tormenta costera" en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, con inundaciones, mareas altas extraordinarias y nevadas. "La seguridad es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad", dice el alcalde de Nueva York.

El histórico desfile de Macy's en Nueva York, programado para el Día de Acción de Gracias, se pospone por primera vez debido a un fuerte temporal que afecta a las costas de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una "fuerte tormenta costera" con inundaciones y nevadas que ya ha provocado retrasos en 6.000 vuelos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prioriza la seguridad y anuncia que el desfile se realizará el sábado. La tormenta también afecta a otras regiones, con nieve en el valle del Misisipi y los Apalaches, y fuertes lluvias en la costa oeste. La Administración Federal de Aviación prevé un tráfico aéreo récord, aunque con una ligera disminución respecto al año anterior.

Nueva York no podrá disfrutar este viernes, Día de Acción de Gracias, del histórico desfile de Macy's. Por primera vez en la historia se posone el evento un día por el temor a un fuerte temporal que ya está causando estragos en las costas de Estados Unidos con mareas vivas con olas de hasta casi tres metros.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés), el país afronta una "fuerte tormenta costera" que ya ha dado comienzo este miércoles con inundaciones, mareas altas extraordinarias ('king tides') y nevadas. En medio del mayor tráfico aéreo en 16 años por la mítica festividad, hasta 6.000 vuelos ya han sido retrasados y se esperan cancelaciones.

"La seguridad es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad, y esta será una fuerte tormenta", señalaba el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al anunciar que este viernes no habrá desfile por las calles de Nueva York.

"Sé que muchos neoyorquinos, incluyéndome a mí, así como millones de personas en todo el mundo, esperaban con ilusión el desfile. Generación tras generación ha visto a Bob Esponja y a Spiderman surcar nuestras calles y a Garfield flotando por la Sexta Avenida. Sé que este cambio de planes causará inconvenientes, pero la seguridad es primordial. Y el sábado, cuando los globos se eleven al cielo, todos los neoyorquinos y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo verdaderamente espectacular y, a la vez, seguro", agregaba.

Nieve y hasta "apagones"

No solo habrá oleaje y viento. El NWS también ha pronosticado nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches, así como una serie de tormentas en el Pacífico que ya están afectando a la costa oeste, desde California hasta el estado de Washington, con lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y oleaje hasta la próxima semana.

Las tormentas ya han provocado que el estado de Nueva Jersey declarase un estado de emergencia. El gobernador Mikie Sherrill ha avisado de posibles apagones y ha señalado que "el peor momento" ocurrirá durante la mañana del Día de Acción de Gracias, este jueves.

Los primeros lugares en sentir los efectos de la tormenta han sido Florida, en la costa este, y California, en la oeste, donde las olas destruyeron parte del muelle de la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, lo que provocó recomendaciones de evacuaciones.

Las enormes olas se adentran en Pacifica, California.

En Florida, el Ayuntamiento de Miami emitió un advertencia por las 'king tides', mareas más altas de lo normal, al señalar que "pueden provocar inundaciones en zonas bajas", por lo que pidió "evitar caminar o conducir a través de aguas inundadas" y mantener "los vehículos alejados de las áreas propensas a inundaciones".

Se esperan más de 417.000 vuelos

Videos en redes sociales muestran a ciudadanos afectados por estas mareas, como un hombre que paseaba a su perro en Cannon Beach, donde lo arrastró la corriente. Mientras, en la costa oeste, el NWS informó "de avisos de inundaciones costeras para la región de San Francisco el miércoles", además de un sistema que producirá lluvias y nevadas en cotas altas sobre zonas del noroeste del Pacífico.

Este aviso llega después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) previera el martes el mayor tráfico aéreo en 16 años, durante los días del festivo de Acción de Gracias, con más de 417.000 vuelos, en medio de fallos técnicos, retrasos y escasez de controladores aéreos.

Unos 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos a 80 kilómetros de distancia de sus hogares durante este festivo, uno de los más importantes del año, estima la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Aunque habrá más vuelos, la AAA prevé 121.000 viajeros menos que el año pasado, cuando hubo 81,6 millones. Este 2026, se espera que unos 5,96 millones de estadounidenses tomen vuelos nacionales en este periodo, una disminución del 0,2 % con respecto al año anterior, según la AAA.

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