Steve Bannon pide a Trump "investigar" a Elon Musk y "deportarle inmediatamente"

Elon Musk y Donald Trump han roto por completo. La salida del empresario de la administración republicana ha llevado a una serie de ataques, reproches y hasta amenazas que no cesan entre ambos después de un idilio que ha durado algo más de cuatro meses en la Casa Blanca.

Y si había alguien dentro del mundo MAGA (el movimiento de Donald Trump 'Make America Great Again') que no toleraba a Elon Musk, ese era Steve Bannon. Por eso, el asesor del presidente estadounidense no ha perdido la oportunidad de hurgar en la reciente herida y cargar contra el CEO de SpaceX.

Concretamente, ha pedido investigarle por sus orígenes. Musk tiene ascendencia sudafricana y ya en el pasado Bannon dudó del estatus migratorio del multimillonario, pero ahora, en declaraciones al The New York Times, directamente ha pedido investigar su situación.

"Deberían iniciar una investigación formal sobre su estatus migratorio porque estoy convencido de que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado de inmediato", ha asegurado Bannon.

Ahora bien, no ha sido la única petición del asesor de Trump. Bannon también ha invitado a la administración republicana a investigar el consumo de drogas de Musk, siguiendo la información difundida por The New York Times sobre su posible uso durante la campaña electoral, así como su intento de acceder a un informe clasificado sobre China por parte del Pentágono.