Todo es una conspiración: Trump niega las acusaciones de los archivos de Epstein y apunta a la "izquierda radical"

¿Qué ha dicho? El presidente reconoce que no ha visto ni una sola página de los documentos pero que "gente muy importante" le ha comentado que le "absuelven".

Donald Trump ha respondido a las acusaciones derivadas de su supuesta implicación en los archivos de Epstein, que incluyen 4.500 documentos y 86 menciones directas a su persona. Pese a no haber revisado los documentos, Trump sostiene que se trata de una conspiración para dañarlo políticamente, afirmando que personas importantes le han asegurado su absolución. Acusó al periodista Michael Wolff de colaborar con Epstein en su contra. Las acusaciones en los archivos incluyen graves señalamientos de abuso sexual a menores en eventos organizados por Epstein, en los que presuntamente participaron Trump y otras figuras públicas como Elon Musk. Las denunciantes también relatan amenazas del entorno de Trump para silenciar los hechos.

Donald Trump ha seguido el guion previsto tras las acusaciones que apuntan contra él en los archivos de Epstein. Tras los 4.500 documentos en los que aparece y las 86 menciones directas que tiene después de la nueva desclasificación de los papeles del caso. El presidente de EEUU, una vez publicado todo, ha afirmado que todo es una conspiración que busca perjudicarle.

Todo, eso sí, confirmando que no ha visto ni una sola página de los documentos. Ni lo que se dice en las mismas ni lo que hay en las fotos. Dice, en cambio, que gente importante le ha dicho que le "absuelven".

"A mí me ha dicho gente muy importante que no solo me absuelven, sino que además es justo lo contrario de lo que se esperaba la izquierda radical", ha expresado Trump.

Y luego, la conspiración. El presidente aprovechó para acusar al periodista Michael Wolff, que ha escrito varios libros críticos con el presidente, de maniobrar con Epstein contra él: "Querían hacerme daño, políticamente hablando".

Trump, que mantuvo una amistad con Epstein, aparece en muchas de las páginas de los archivos del pederasta. En las mismas, se le acusa, sin pruebas que sustenten dichas afirmaciones, de medir la vulva y la vagina de chicas menores de edad introduciendo un dedo.

Además, apuntan a que Epstein organizaba desfiles de menores delante de Trump en fiestas en Mar-A-Lago que se llamaban "chicas del calendario". "Epstein traía niñas y Trump las subastaba", cuentan las denunciantes.

La presunta víctima afirma que los invitados "eran hombres mayores". Entre ellos, Elon Musk, Donald Trump y los conocidos abogados Alan Dershowitz y Bob Shapiro, que defendió a O. J. Simpson. También habrían estado presentes los hijos del republicano, Ivanka Trump y Eric Trump.

Además, la denunciante afirma que llevaban a las víctimas a habitaciones en las que las obligaban "a practicar sexo oral a Donald Trump": "Nos obligaron a permitir que nos penetraran. Tenía 13 años cuando me violó".

En ese sentido, las presuntas víctimas desvelan supuestas amenazas del entorno de Trump. Afirman que de hablar de lo sucedido "terminarían como fertilizante para los últimos nueve hoyos como los demás cabrones", en referencia al campo de golf del ahora presidente de EEUU.