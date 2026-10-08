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Cronología de una sospecha: las incógnitas del supuesto brote de peste neumónica en Rusia

Los detalles Rusia niega que se haya producido un segundo caso de peste neumónica, ni siquiera llega a reconocer el primero. Sin embargo, la OMS no se fía y se muestran inquietos con el hermetismo del Kremlin.

Imagen de archivo del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk
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La sospecha sobre un posible brote de peste neumónica en Rusia surgió el pasado 2 de octubre en la ciudad de Irkusk, en Siberia. Allí, Daria, una auxiliar del Instituto Estatal Antipeste, falleció en el hospital a causa de una grave neumonía.

Las autoridades rusas se reunieron ese mismo día de emergencia. 24 horas después, la información llega a la Organización Mundial de la Salud. En ese momento, la OMS solicita más información a Moscú. Los días pasan, la preocupación internacional crece, pero el Kremlin no responde hasta cuatro días después.

El siete de octubre se pronuncian para negar que sea un caso de peste neumónica, aunque añaden que han puesto en cuarentena a unos 200 contactos.

Los medios independientes empiezan a hablar también de un posible segundo caso. Desde ayer, Moscú, que a esto sí responde con rapidez, lo niega todo.

Unas contradicciones y una falta de transparencia que parecen servir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Afirman que lo tienen todo bajo control", llegó a expresar el mandatario.

Para la OMS, esto es insuficiente. "Qué análisis se están llevando a cabo, si todavía se desconoce la causa, a cuántos contactos se ha puesto en cuarentena y qué implica...", son algunas de las preguntas que se hace Maria Van Kerkhove, directora de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS.

Insisten en que Rusia oculta información. La OMS no se fía y se muestran inquietos con el hermetismo del Kremlin.

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