Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Rusia cuanto antes tras un supuesto caso de peste neumónica

Los detalles Tras la muerte de una investigadora por una neumonía de causa "desconocida", Washington mantiene la alerta máxima de viaje para Rusia, mientras Moscú niega un brote y asegura que la situación epidemiológica en Irkutsk es "estable".

La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha instado a sus ciudadanos a abandonar Rusia debido a un presunto caso de peste neumónica en Irkutsk, advirtiendo que su capacidad de asistencia es limitada. La peste neumónica afecta a los pulmones y se transmite por gotículas respiratorias. La alerta se suma a la advertencia de viaje de nivel 4, que desaconseja viajar a Rusia por riesgos de detención y seguridad. Washington recomienda seguir indicaciones locales, evitar zonas afectadas y monitorear la salud. Además, Trump planea discutir el tema con Putin, mientras Rusia niega un brote confirmado.

La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha reiterado su recomendación de que los ciudadanos estadounidenses abandonen Rusia cuanto antes, tras los informes sobre un presunto caso de peste neumónica en la región de Irkutsk. Washington asegura que sigue de cerca la situación y advierte de que su capacidad para prestar asistencia a sus ciudadanos en el país es limitada, especialmente fuera de Moscú.

"La Embajada de Estados Unidos está al tanto de las informaciones procedentes de la región de Irkutsk sobre un presunto caso de peste neumónica que condujo al fallecimiento de una persona, así como de las medidas de cuarentena y el cierre de hospitales en dicha ciudad", señala la legación diplomática en su página web oficial.

La peste neumónica es una forma de peste que afecta a los pulmones y puede transmitirse de persona a persona a través de las gotículas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar.

La Embajada subraya que continúa "monitoreando la situación de cerca" y advierte de que el personal del Gobierno estadounidense podría enfrentarse a restricciones adicionales para viajar, tanto por motivos personales como oficiales, a determinadas regiones debido a preocupaciones sanitarias y de seguridad.

La alerta, sin embargo, no es nueva. El Departamento de Estado mantiene vigente para Rusia una advertencia de viaje de nivel 4 ("No viajar"), la máxima, que insta a no viajar al país y recomienda a los ciudadanos estadounidenses que ya se encuentran allí que lo abandonen de inmediato. Esta recomendación se enmarca en las advertencias de seguridad que Washington mantiene desde la invasión rusa de Ucrania.

"Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a Rusia que no lo hagan debido al riesgo de detención injustificada y a los problemas de seguridad", recalca el comunicado.

Además de reiterar la advertencia de viaje, las autoridades estadounidenses han difundido una serie de recomendaciones para sus ciudadanos que se encuentren en la zona afectada. Entre ellas, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias locales, evitar las instalaciones afectadas y buscar atención médica inmediata en caso de presentar fiebre o síntomas respiratorios.

Washington aconseja también vigilar el estado de salud durante los 14 días posteriores a un viaje a una zona afectada y consultar las actualizaciones sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Asimismo, recomienda revisar las opciones de evacuación médica con las compañías de seguros, disponer de un plan de emergencia que no dependa de la asistencia del Gobierno estadounidense y mantenerse informado a través de los medios locales.

La Embajada también insta a sus ciudadanos a inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), que permite recibir avisos de seguridad y salud durante su estancia en el extranjero.

Trump abordará con Putin la situación en una llamada

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que telefoneará "muy pronto" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para tratar la situación generada por el supuesto caso de peste neumónica.

Moscú, por su parte, descarta por ahora que exista un brote de esta enfermedad. Las autoridades aseguran que no se han detectado "patógenos de alto riesgo" entre las personas que estuvieron en contacto con la investigadora fallecida y sostienen que la situación epidemiológica en la zona es "estable".

Una neumonía de origen desconocido desata la alarma

La fallecida era una investigadora del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y del Lejano Oriente, un centro especializado en enfermedades infecciosas situado en Irkutsk. Murió la semana pasada en un hospital de Sheléjov tras contraer una neumonía de causa "desconocida".

El fallecimiento ha generado preocupación ante la posibilidad de que se trate de un caso de peste neumónica, una hipótesis que, por el momento, no ha sido confirmada oficialmente.

Según informó una cadena de televisión pública local, la mujer fue atendida en un hospital de Sheléjov, localidad situada cerca de Irkutsk. Como medida preventiva, el centro fue puesto en cuarentena y las personas que mantuvieron contacto con la investigadora permanecen bajo vigilancia sanitaria.

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