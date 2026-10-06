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Trump brinda su ayuda

La OMS no se fía de Rusia y pide más información sobre el posible brote de peste neumónica

Los detalles Las alarmas se activaron tras el fallecimiento de la trabajadora de un laboratorio que padecía una neumonía grave. Rusia asegura que la situación está bajo control pero la OMS les ha pedido más información porque Moscú no confirma si realmente se trata de un caso de peste neumónica.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin
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Aunque todavía se desconoce casi todo sobre el posible brote de peste neumónica en Siberia (Rusia), Trump anoche brindó su ayuda a Putin para "lo que necesiten". Las alarmas se activaron tras el fallecimiento de la trabajadora de un laboratorio que padecía una neumonía grave. Aunque se han comenzado a levantar confinamientos, 200 personas están bajo vigilancia.

Las calles están prácticamente vacías mientras crece la preocupación en Irkutsk, conocida como la París de Siberia. Hasta hace unas horas, más de un centenar de personas se encontraban en cuarentena tras el posible caso de peste neumónica. La variante más agresiva y que ha encendido las alarmas.

"Es una enfermedad muy dura, ¿saben?, una enfermedad que antes podíamos controlar. Pero de alguna manera esos microbios se han vuelto cada vez más fuertes, son como un ejército", ha explicado el presidente Donald Trump. Estados Unidos ya ha ofrecido su ayuda al Kremlin. "Lo estamos observando y monitoreando de cerca", ha señalado el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Rusia asegura que la situación está bajo control pero la Organización Mundial de la Salud no se fía y les ha pedido más información porque Moscú no confirma si realmente se trata de un caso de peste neumónica. Ni siquiera si Daria se contagió en el laboratorio del Instituto Estatal Antipeste donde trabajaba.

La auxiliar murió el 2 de octubre a causa de una grave neumonía y las autoridades niegan haber detectado peste o microrganismos relacionados. La enfermedad puede ser mortal, pero responde a antibióticos administrados precozmente.

La peste neumónica daña los pulmones, generando neumonía. Al contrario que la bubónica, la más común, que afecta a los ganglios y la contagian animales. La variante neumónica puede transmitirse entre personas y, lo que más preocupa, que requiere de un tratamiento muy temprano para salvar la vida del enfermo.

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