Irán arresta otra vez y "con violencia" a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Los detalles La activista iraní, que estaba en libertad condicional por sus problemas de salud, ha sido arrestada y golpeada durante un homenaje en Teherán.

La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha vuelto a ser arrestada en Irán. Y, según denuncia su fundación, lo ha sido "de forma violenta" mientras participaba este viernes en el homenaje a Khosrow Alikordi, un conocido abogado de derechos humanos que apareció muerto en su oficina hace una semana.

Mohammadi, de 53 años, estaba en el acto cuando agentes de seguridad la rodearon, la golpearon y la detuvieron, según la "información creíble" que maneja su fundación y que ha difundido en 'X'. Minutos antes de ser arrestada, la activista coreó varios lemas, entre ellos "Viva Irán", tal y como se ve en las imágenes que la propia fundación ha retuiteado.

Y no fue la única. Junto a ella fueron detenidos también los activistas Asadollah Fakhimi, Akbar Amini, Hasan Bagherinia y Abolfazl Abri. Además, las familias de Sepideh Qolian, Pouran Nazemi, Hasti Amiri y Aliyeh Motalebzadeh han confirmado que ellos también han sido arrestados durante el homenaje.

La situación de Mohammadi ya era delicada. La Nobel de la Paz 2023 estaba en libertad condicional desde hace un año por sus problemas médicos. A finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían impuesto una prohibición permanente de salir del país, negándole el pasaporte y, con ello, la posibilidad de ver a sus dos hijos, a los que no abraza desde hace once años.

Su historial represivo habla por sí solo: 13 detenciones, nueve condenas y su último ingreso en prisión en 2021. Aun así, Mohammadi nunca ha dejado de denunciar las violaciones de derechos humanos en Irán: desde la pena de muerte hasta la violencia contra las mujeres que no llevan el velo obligatorio.

En 2023, el Comité Nobel noruego reconoció su lucha concediéndole el Premio Nobel de la Paz "por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la libertad para todos". Su nueva detención vuelve a poner en el punto de mira la represión contra activistas en el país.

