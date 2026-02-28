Ahora

Ataque masivo de EEUU e Israel contra Irán

Un ataque que no pilla por sorpresa: estos son los avisos que dio Trump a Irán desde que llegó al poder

El contexto Ya en abril de 2025, el presidente de EEUU advirtió de que el país no podía "tener un arma nuclear" y dos meses más tarde, ordenó bombardeos. Sin embargo, parece que el objetivo ya no es acabar con el programa nuclear, sino con el régimen de los ayatolás.

Entre los múltiples frentes de Donald Trump, Irán siempre ha sido objetivo del presidente estadounidense. "Estoy a favor de impedir que Irán tenga un arma nuclear. No pueden tenerla", declaró el republicano en abril de 2025.

Dos meses más tarde, Trump ordenó bombardear Irán. "Hace poco, el Ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra tres instalaciones nucleares clave del régimen iraní", señaló entonces, en un ataque que, dijo, fue todo un éxito.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, denunció entonces que lo ocurrido era "una violación indignante, grave y sin precedentes de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional".

Sin embargo, tras la ofensiva que, según el presidente estadounidense, buscaba "eliminar amenazas inminentes'", Trump no se olvidó de Irán. "Puede que se esté portando mal", advirtió en diciembre el inquilino de la Casa Blanca.

Precisamente, a finales de diciembre, los iraníes salieron a las calles para protestar por la subida de los precios y la manifestación se convirtió en una protesta contra el régimen. En ese momento, Trump aprovechó para alentar a los manifestantes: "Patriotas iraníes, sigan protestando y tomen el control de sus instituciones", manifestó, asegurando que Estados Unidos les apoyaría.

Pero esa ayuda nunca llegó y ahora Trump ha vuelto a pedir su apoyo. "Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", ha afirmado. Y es que el objetivo ya no es acabar con el programa nuclear de Irán, sino con el régimen de los ayatolás.

