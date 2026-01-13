Trump insta a los manifestantes de Irán a seguir con las protestas y "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"

Los detalles Trump promete ayuda para quienes protestan contra el régimen de los ayatolás, sin concretar cómo se materializará.

Donald Trump ha expresado su apoyo a los manifestantes en Irán, instándolos a "mantener las protestas y tomar las instituciones", asegurando que "la ayuda está en camino". Ha cancelado encuentros con dirigentes iraníes hasta que cesen las muertes de manifestantes. Además, concluyó su mensaje con "MIGA", una variación de su lema "MAGA". Según 'Axios', el canciller iraní contactó al enviado especial de Trump para rebajar tensiones. Aunque Trump prefiere la diplomacia, no descarta un ataque a Irán. Estados Unidos ha impuesto un arancel del 25% a países que negocien con Irán. Las protestas han dejado miles de muertos y detenidos.

Donald Trump ha expresado este martes su apoyo a los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán, a los que ha pedido "mantener las protestas y tomar las instituciones", afirmando que "la ayuda está en camino".

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha afirmado el presidente estadounidense en un mensaje en su propia red social.

En este sentido, Trump ha indicado que "la ayuda está en camino", sin especificar más qué tipo de asistencia proveerá Washington a los manifestantes que están protagonizando fuertes protestas en el país desde hace semanas.

En todo caso, el mandatario norteamericano ha confirmado que cancela todos los encuentros con dirigentes iraníes "hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes". Además, ha concluido su mensaje con un 'MIGA' (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo), en una variación de su movimiento MAGA o 'Hacer grande a EEUU de nuevo'.

EEUU no descarta un ataque

Este anuncio llega después de que el medio digital estadounidense 'Axios' reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Estados Unidos viene mostrando su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes. La Casa Blanca afirmó este lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para Trump, pero que no descarta ninguna alternativa, entre ellas un posible ataque a Irán.

Por el momento, entre las medidas que ha tomado el Ejecutivo estadounidense es la imposición de un arancel del 25% a toda nación que "haga negocios" con Irán, en una nueva vuelca de tuerca en la campaña de presión económica a Teherán.

La oleada de protestas en el país centroasiático ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad iraníes, dejando más de 640 víctimas mortales y de 10.000 detenidos, según el balance ofrecido hasta ahora por grupos de Derechos Humanos.

Los datos todavía no son definitivos, pero un alto cargo iraní ha asegurado que ya se han alcanzado las 2.000 muertes, mientras que la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales, o familiares, eleva la cifra de víctimas mortales hasta las 3.000.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.