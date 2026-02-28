De querer "recuperar" el petróleo de Venezuela a la guerra arancelaria en Europa: los intereses de Trump que han hecho temblar al mundo

Los detalles El presidente de EEUU anunció hace unos días que pretende hacer algo similar en Cuba que lo que hizo en el país que lideraba Maduro. Además, también ha puesto sus ojos sobre Oriente Medio, Groenlandia y Gaza, entre otros territorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto el mundo a temblar con su filosofía de gobernanza en EEUU y sus intereses, empezando por Venezuela. Bajo la premisa de liberarla de una dictadura, secuestró a su dictador. Durante la madrugada, raptó a Maduro para juzgarlo y, como no podía ser de otra forma, para obtener beneficios: "Vamos a recuperar el petróleo que deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo", declaró entonces.

El 'éxito' de esta ocurrencia de Trump le ha envalentonado y hace unos días anunciaba que pretende hacer algo similar con Cuba, aunque no sabemos si de manera tan 'épica'. "Quizá tengamos una toma amistosa de Cuba. Tienen grandes problemas y podemos hacerlo bien allí, algo bueno", advirtió.

Más allá de los países que tiene más cerca, Trump también ha mirado a Oriente Medio, antes de hoy. Aunque convenció a Israel de un alto el fuego, no resultó efectivo, por lo que ahora busca crear su propia organización internacional para conseguirlo.

Sin embargo, Trump no da puntada sin hilo en su propio beneficio. No hay que olvidar lo que varias veces ha dicho que quiere hacer realmente con la Franja: un resort.

Además, el líder estadounidense también se ha propuesto otros retos, como frenar guerra en Ucrania "en un día", aunque a la vista está que no ha conseguido. No solo ha hecho promesas, sino también amenazas que no se han materializado, como "hacer algo en Groenlandia".

Y a día de hoy Europa sigue sufriendo, como todo el globo, las consecuencias de su guerra arancelaria, revolviendo el mapa geopolítico sin nada más que le frene que su propio beneficio.

