Estados Unidos e Israel atacan Irán

828 metros

Evacúan el rascacielos más alto del mundo ante las represalias de Irán tras los ataques

Los detalles El edificio más alto del mundo, de más de 820 metros y 160 plantas, se encuentra cerrado por precaución ya que además, está muy próximo a uno de los centros comerciales más grandes del planeta.

Un misil iraní sobrevuela el Burj Khalifa, que ha sido evacuado.
La represalia de Irán contra los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel este sábado sobre su territorio ha afectado a zonas como Abu Dabi, Qatar, Kuwait o Dubái, donde han sobrevolado misiles como respuesta a los inminentes bombardeos que han causado innumerables daños materiales y decenas de muertos.

En Dubái, la ciudad de los lujos, se han escuchado varias explosiones en las últimas por lo que se ha procedido a la evacuación del famoso rascacielos Burj Khalifa. Así, el edificio más alto del mundo, de más de 820 metros y 160 plantas, se encuentra cerrado por precaución.

El rascacielos está muy próximo a uno de los centros comerciales más grandes del mundo, que tiene más de 1.200 tiendas y suele estar de lo más concurridos. De esta manera, la ciudad advierte a sus ciudadanos y pide precaución ante la respuesta iraní.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

El Ejército israelí que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen" Israel ha bautizado su campaña militar como 'Rugido de León' y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

