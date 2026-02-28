Evacúan el rascacielos más alto del mundo ante las represalias de Irán tras los ataques

Los detalles El edificio más alto del mundo, de más de 820 metros y 160 plantas, se encuentra cerrado por precaución ya que además, está muy próximo a uno de los centros comerciales más grandes del planeta.

Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel lanzando misiles que han afectado a zonas como Abu Dabi, Qatar, Kuwait y Dubái. En Dubái, se han escuchado explosiones y se ha evacuado el Burj Khalifa por precaución. El rascacielos, cercano a un concurrido centro comercial, permanece cerrado. Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes, lo que provocó la reacción iraní. Israel y Estados Unidos han bautizado sus campañas como 'Rugido de León' y 'Furia Épica', respectivamente, buscando eliminar "amenazas existenciales" con una operación coordinada y planificada durante meses.

La represalia de Irán contra los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel este sábado sobre su territorio ha afectado a zonas como Abu Dabi, Qatar, Kuwait o Dubái, donde han sobrevolado misiles como respuesta a los inminentes bombardeos que han causado innumerables daños materiales y decenas de muertos.

En Dubái, la ciudad de los lujos, se han escuchado varias explosiones en las últimas por lo que se ha procedido a la evacuación del famoso rascacielos Burj Khalifa. Así, el edificio más alto del mundo, de más de 820 metros y 160 plantas, se encuentra cerrado por precaución.

El rascacielos está muy próximo a uno de los centros comerciales más grandes del mundo, que tiene más de 1.200 tiendas y suele estar de lo más concurridos. De esta manera, la ciudad advierte a sus ciudadanos y pide precaución ante la respuesta iraní.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

El Ejército israelí que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen" Israel ha bautizado su campaña militar como 'Rugido de León' y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

