Los ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana congelan a parte de Kyiv: "No se puede dormir por el frío"

Los ataques rusos contra la red eléctrica en Ucrania han dejado a más de 300 edificios sin calefacción, convirtiendo el conflicto en una lucha por la supervivencia. En Kyiv, el Metro ha cesado operaciones, sumiendo los andenes en la oscuridad. Con temperaturas de 11 grados bajo cero, las viviendas están casi inhabitables, y los radiadores han reventado por el agua congelada. Las autoridades han establecido puntos de resistencia, pero son insuficientes para los tres millones de habitantes. Las plantas tropicales del Jardín Botánico están muriendo, y los niños entrenan en gimnasios sin calefacción. Solo los veteranos soportan estas condiciones extremas.

Los ataques rusos sistemáticos contra la red eléctrica ucraniana han dejado más de 300 edificios sin calefacción central, convirtiendo el conflicto en una guerra contra la supervivencia.

En Kyiv, el Metro ha dejado de funcionar por primera vez desde el inicio de la invasión, con los andenes completamente a oscuras y los vagones parados, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Además, el termómetro marca este sábado 11 grados bajo cero en la capital ucraniana, y la situación dentro de las casas no mejora: "No se puede estar dentro de casa; hay dos grados bajo cero y no se puede dormir", lamenta una vecina de Kyiv, donde los radiadores de varias viviendas han quedado reventados por el agua congelada.

Ante esta situación, las autoridades han desplegado puntos de resistencia por toda la ciudad, pero no son suficientes para tres millones de habitantes. "Solo hay dos puntos de resistencia en el barrio. Es una auténtica pesadilla", expresa una joven. Para los ucranianos, estos lugares son un pequeño oasis en el que poder descansar, entrar en calor y cargar el teléfono móvil.

Hace tanto frío que las plantas tropicales del Jardín Botánico de Kyiv se están muriendo, y los más pequeños tienen que entrenar con gorros y guantes mientras los cortes de electricidad dejan los gimnasios sin calefacción.

Estas temperaturas solo las soportan los veteranos de guerra, quienes heridos y con muletas juegan al fútbol en un campo cubierto de nieve.

