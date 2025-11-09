"Cuando mi mujer dio dos pasos atrás ya le habían disparado": matan en Indiana a una limpiadora que se equivocó de domicilio

¿Qué ha pasado? María Florinda, de origen guatemalteco y madre de cuatro hijos, fue junto a su marido a limpiar en una casa pero se confundió de dirección. Los residentes creyeron que estaban allanando su hogar.

La comunidad de Indiana está conmocionada por el trágico asesinato de María Florinda, una limpiadora guatemalteca y madre de cuatro hijos. Ella y su esposo, Mauricio, habían sido contratados para limpiar una casa, pero se confundieron de dirección. Al intentar abrir la puerta equivocada, María recibió un disparo mortal. Mauricio relata que mientras su esposa buscaba la llave correcta, escuchó el disparo que le quitó la vida. Los residentes de la casa pensaron que se trataba de un allanamiento y llamaron a la policía, pero el disparo ocurrió antes de su llegada. Este incidente ha reavivado el debate sobre el uso de armas y la vulnerabilidad de los migrantes en Estados Unidos.

Conmoción en Indiana por el asesinato de María Florinda. Por el asesinato de una limpiadora que como cada día se dirigía a trabajar. Que confundió la dirección de la casa en la que debía realizar el servicio en una jornada que terminó en tragedia.

Tanto ella como su marido habían sido contratados para limpiar en un domicilio en el estado de EEUU. Tenían las llaves, pero se confundieron de dirección. Cuando trató de abrir la puerta recibió un disparo que hirió mortalmente a la mujer, de origen guatemalteco y madre de cuatro hijos.

Mauricio, su marido, todavía sigue en shock: "Ella estaba buscando la llave para entrar. Estaba buscando cuál era... y fue cuando escuché un disparo".

"Cuando mi mujer dio dos pasos para atrás ya le habían disparado en la cabeza. Ahí cayó en mis brazos y la sangre empezó a brotar por todos lados", explica Mauricio.

Los residentes creían que estaban allanado su casa al escuchar las llaves en la puerta. Fue entonces cuando llamaron a la Policía pero, antes de que llegasen a los cinco minutos del aviso, ya habían disparado a María Florinda.

"El fue directo a matarla Él le disparó", ha dicho su marido, pidiendo justicia para su esposa mientras su asesino sigue en libertad.

La muerte de María Florinda ha reavivado el debate sobre el uso de armas en EEUU y también la vulnerabilidad a la que se enfrentan los migrantes que residen en el país.

