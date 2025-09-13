Ahora

Asesinato de Kirk

Aficionado a las armas, introvertido y de familia conservadora: así es Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk

Los detalles La familia del joven vio las imágenes del tiroteo y le reconoció, por lo que se lo comunicaron a la Policía. El arrestado no negó su autoría y expresó preferir quitarse la vida que entregarse.

La vida de un asesino político: Tyler Robinson, un joven con buenas notas que jugaba desde niño con armas
El tiroteo que ha acabado con la vida del activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, ha conmocionado a Estados Unidos. Tanto la población como las autoridades se han volcado con lo sucedido, consiguiendo finalmente identificar y detener al presunto autor de los disparos: Tyler Robinson.

Fue el propio líder republicano quien anunció la captura del joven de 22 años originario de Utah: "We got him (lo tenemos)". Robinson se dio a la fuga tras presuntamente disparar en el cuello al también influencer en un evento organizado en una universidad.

Sin embargo, unas imágenes pudieron mostrar cómo el joven se encontraba en el tejado desde donde se habría disparado. Pese a que no se veía con claridad, fue su propio padre quien lo reconoció y desveló a la Policía: "¿Eres tú? Te pareces mucho", le habría dicho, según fuentes cercanas a la investigación.

Robinson no negó su autoría y expresó preferir quitarse la vida que entregarse, aunque finalmente lo hizo. En un contexto en el que Trump achaca la culpabilidad a la izquierda, se ha descubierto que la familia del detenido es conservadora y que este fue criado en un entorno tradicional. En paralelo, el joven no estaba afiliado a ningún partido político.

Padres republicanos

Su madre, Amber Robinson, es trabajadora social, y su padre, Matt Robinson, cuenta con casi tres décadas de servicio en la oficina del sheriff del condado de Washington. Ambos están registrados como votantes republicanos y en el pasado expresaron abiertamente su apoyo a Donald Trump. Además, la familia compartió en redes sociales los logros académicos de su hijo mayor, entre ellos, la obtención de una beca para la universidad estatal de Utah.

No obstante, Robinson abandonó los estudios tras un semestre y optó por formarse en el Dixie Technical College de St. George como electricista. Pese a la naturaleza de los hechos, al joven se le define como reservado e introvertido: "No hablaba si no le hablaban primero", indicó un conocido. A su vez, la investigación asegura que este siempre estuvo rodeado de armas, de las que terminó siendo aficionado tanto en la vida real como en los videojuegos.

Aunque no es un hombre que soliera hablar política, algunos compañeros señalan que cuando era más pequeño sí compartía los pensamientos de su familia y apoyaba a Trump. Según cree su entorno, algo cambió e hizo que Robinson se radicalizara durante estos últimos años.

