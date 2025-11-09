Ahora

Todos hospitalizados

Al menos 11 heridos de consideración tras un choque frontal de trenes en Eslovaquia

Los detalles Según el director de Ferrocarriles de Eslovaquia, Ivan Bednárik, uno de los trenes se saltó una señal de prohibido y otro tren le acabó impactando por detrás a unos 100 kilómetros por hora.

Imagen de los dos trenes que han colisionado en EslovaquiaImagen de los dos trenes que han colisionado en EslovaquiaReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos 11 personas han tenido que ser hospitalizadas y decenas más han resultado heridas de carácter leve al chocar dos trenes de manera frontal este domingo en el suroeste de Eslovaquia.

Un tren que circulaba de Nitra a Bratislava colisionó frontalmente con otro tras salir de la estación de Pezinok, según han explicado las autoridades del país. Entre los dos trenes viajaban alrededor de 800 personas, ha apuntado el medio 'Zdopravy'. El director de Ferrocarriles de Eslovaquia, Ivan Bednárik, ha explicado que la causa del siniestro se debe a que uno de los trenes se saltó una señal de prohibido la circulación y el otro le impacto por detrás a unos 100 kilómetros por hora.

Por su parte, el ministro del Interior, Matús Sutaj-Estok, ha confirmado las once hospitalizaciones, todas ellas ingresadas en hospitales de la capital, mientras que el primer ministro, Robert Fico, ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Ministros para este lunes por la mañana para extraer conclusiones de las investigaciones que ya están en marcha.

"No hay constancia de fallecidos, y eso es una buena noticia a tenor de cómo ha quedado el lugar del accidente", ha señalado el ministro Sutaj-Estoj sobre la zona de la colisión, donde se han desplegado más de 60 policías, 70 bomberos, tanto profesionales como voluntarios, y decenas de rescatistas.

Debido al siniestro, el servicio ferroviario y la vía férrea se encuentran interrumpidos hasta nuevo aviso.

Este accidente es el segundo choque frontal que se produce en el último mes en el país. A mediados de octubre, decenas de personas resultaron heridas, algunas de gravedad, por el mismo hecho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las contradicciones de González Amador en el juicio al fiscal general: dos respuestas derrumbaron el relato de la pareja de Ayuso
  2. Feijóo saca toda su artillería contra Sánchez y afirma que el listón ético del PSOE "está en el subsuelo": "Han perdido todo límite"
  3. De la tensión a las incógnitas: prosiguen las negociaciones de PP y Vox para elegir al sustituto de Mazón
  4. Trump, a lo suyo: promete 2.000 dólares para cada estadounidense con 42 millones de personas en riesgo de hambre
  5. Polémica en Madrid por los errores en las notificaciones del cribado de cáncer de colon: casi 600 afectados, una incidencia técnica y la denuncia de Más Madrid
  6. Otros dos agentes resultaron heridos en el tiroteo en una 'guardería de droga' de Isla Mayor: "Cárgate a esos perros"