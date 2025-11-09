Al menos 11 heridos de consideración tras un choque frontal de trenes en Eslovaquia

Los detalles Según el director de Ferrocarriles de Eslovaquia, Ivan Bednárik, uno de los trenes se saltó una señal de prohibido y otro tren le acabó impactando por detrás a unos 100 kilómetros por hora.

Dos trenes chocaron frontalmente en el suroeste de Eslovaquia, resultando en al menos 11 personas hospitalizadas y decenas de heridos leves. El accidente ocurrió cuando un tren de Nitra a Bratislava colisionó con otro al salir de la estación de Pezinok. Aproximadamente 800 personas viajaban en ambos trenes. Ivan Bednárik, director de Ferrocarriles de Eslovaquia, indicó que uno de los trenes ignoró una señal de prohibición. El ministro del Interior, Matús Sutaj-Estok, confirmó las hospitalizaciones, y el primer ministro, Robert Fico, convocó una reunión de emergencia. No hay fallecidos y el servicio ferroviario está interrumpido. Este es el segundo accidente similar en un mes.

Al menos 11 personas han tenido que ser hospitalizadas y decenas más han resultado heridas de carácter leve al chocar dos trenes de manera frontal este domingo en el suroeste de Eslovaquia.

Un tren que circulaba de Nitra a Bratislava colisionó frontalmente con otro tras salir de la estación de Pezinok, según han explicado las autoridades del país. Entre los dos trenes viajaban alrededor de 800 personas, ha apuntado el medio 'Zdopravy'. El director de Ferrocarriles de Eslovaquia, Ivan Bednárik, ha explicado que la causa del siniestro se debe a que uno de los trenes se saltó una señal de prohibido la circulación y el otro le impacto por detrás a unos 100 kilómetros por hora.

Por su parte, el ministro del Interior, Matús Sutaj-Estok, ha confirmado las once hospitalizaciones, todas ellas ingresadas en hospitales de la capital, mientras que el primer ministro, Robert Fico, ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Ministros para este lunes por la mañana para extraer conclusiones de las investigaciones que ya están en marcha.

"No hay constancia de fallecidos, y eso es una buena noticia a tenor de cómo ha quedado el lugar del accidente", ha señalado el ministro Sutaj-Estoj sobre la zona de la colisión, donde se han desplegado más de 60 policías, 70 bomberos, tanto profesionales como voluntarios, y decenas de rescatistas.

Debido al siniestro, el servicio ferroviario y la vía férrea se encuentran interrumpidos hasta nuevo aviso.

Este accidente es el segundo choque frontal que se produce en el último mes en el país. A mediados de octubre, decenas de personas resultaron heridas, algunas de gravedad, por el mismo hecho.

