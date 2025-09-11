Ahora

Crimen en EEUU

El FBI afirma tener "un buen vídeo" del presunto asesino de Charlie Kirk y encuentra el rifle que podría haber utilizado

Imagen de un homenaje al activista trumpista Charlie KirkImagen de un homenaje al activista trumpista Charlie KirkAgencia AP
El FBI dice tener pistas sobre el tirador que asesinó al influencer ultraderechista Charlie Kirk este miércoles en la universidad de Utah. El anuncio, este jueves, se produce después de haber detenido el miércoles por la tarde a "dos personas de interés" en el asesinato que fueron dejadas en libertad horas después de ser retenidas.

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de alta potencia", ha afirmado el FBI tras las primeras investigaciones."Contamos con buenas imágenes de vídeo de este individuo, pero no las publicaremos por el momento", ha asegurado Bo Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, en una rueda de prensa este jueves.

"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo. Confiamos en nuestra capacidad y queremos avanzar de forma que este proceso avance adecuadamente", ha añadido Mason.

Además, ha comunicado que los movimientos del presunto tirador fueron rastreados tras el atentado: "Anoche logramos algunos avances. Logramos rastrear los movimientos del tirador. A partir de las 11.52 a.m., el sujeto llegó al campus. Hemos rastreado sus movimientos dentro del campus, a través de las escaleras, subiendo a la azotea y cruzando la azotea hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba y huía del campus hacia un barrio. Nuestros investigadores han trabajado en esos vecindarios, contactando a todos los que han podido, con cámaras de las casas, testigos y han investigado exhaustivamente esas comunidades para encontrar pistas".

Por su parte, Robert Bohls, agente especial del FBI en de Salt Lake City (Utah), ha explicado en la misma comparecencia que "seguiremos trabajando sin descanso hasta encontrar a la persona que cometió este atroz crimen y averiguar por qué lo hizo". Además, ha detallado las pistas sobre el arma que se habría utilizado en el tiroteo: "Este rifle se recuperó en una zona boscosa a donde el tirador había huido. El laboratorio del FBI analizará esta arma".

Asimismo, Bohls asegura que los investigadores disponen de restos biológicos que podrían ser fundamentales para dar el autor del asesinato. "Los investigadores también han recogido huellas de calzado, palma de la mano y antebrazo para su análisis", ha afirmado. Asimismo, según ha apuntado 'The Wall Street Journal', se ha encontrado munición grabada con símbolos transgénero y antifascistas en el rifle que las autoridades creen fue usado en el tiroteo.

