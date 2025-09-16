Israel lanza su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza

El contexto El Ejército israelí ha entrado en Ciudad de Gaza este lunes y más fuerzas se unirán a las ya presentes en los próximos días, según confirman funcionarios israelíes al medio 'Axios'.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el inicio de una ofensiva terrestre en Gaza, buscando sitiar la ciudad y enfrentar a Hamás. En su mensaje, Katz destacó la valentía de las fuerzas israelíes y su objetivo de liberar rehenes. Axios informó sobre la entrada de tropas israelíes en Gaza, pese a las advertencias de altos funcionarios sobre los riesgos para los rehenes y las posibles bajas. Desde el inicio de la ofensiva, casi 65.000 palestinos han muerto. La visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, coincide con estos eventos, y Hamás responsabiliza a Netanyahu y a la administración estadounidense por la escalada del conflicto. Donald Trump advirtió a Hamás sobre el uso de rehenes como escudos humanos, lo que Hamás considera una muestra de parcialidad.

"Gaza arde". Así comienza el mensaje del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que ha publicado a primerísima hora de este martes, un escrito a modo de celebración ante el comienzo de la ofensiva terrestre por parte del Ejército de Israel para acabar de sitiar Ciudad de Gaza y recrudecer -más si cabe- el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja.

En un mensaje en su cuenta de X, Katz confirma que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "atacan con mano dura la infraestructura terrorista" en estos momentos. "Sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos hasta que la misión se complete", añade en su mensaje.

Este mensaje llega después de la información publicada por el medio 'Axios' que avanzaba que las fuerzas israelíes han lanzado de forma oficial su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza, la última parte del plan de Benjamin Netanyahu para acabar con Hamás y empeorar la situación humanitaria que se vive en el enclave.

Este medio cita a un alto funcionario de las Fuerzas de Defensa de Israel que asegura que las fuerzas terrestres de las FDI entraron en la ciudad de Gaza el lunes y que más fuerzas se unirán a ellas en los próximos días. En la última semana, las fuerzas de Israel han incrementado sus ataques aéreos contra Ciudad de Gaza, derribando decenas de edificios de gran altura alegando que en ellos había miembros de Hamás.

Los principales jefes de seguridad de Israel -el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Teniente General EyalZamir, y los jefes del Mosad, el ShinBet y la inteligencia militar-aconsejaron al primer ministroNetanyahu que no lanzara la operación, advirtiendo que podría poner en peligro la vida de los rehenes israelíes que aún se encuentran en Gaza y ocasionar numerosas bajas en las Fuerzas de Defensa de Israel. Del mismo modo, se teme que no se logre desmantelar a Hamás y que se obligue a Israel a ejercer un gobierno militar directo sobre los dos millones de habitantes de Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, casi 65.000 palestinos han sido asesinados desde que comenzó la ofensiva de Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, la mayoría de ellos mujeres y niños.

¿Qué dice Estados Unidos?

El comienzo de la última fase de la ofensiva israelí en Gaza coincide con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que aprecia "una ventana muy corta" de tiempo para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. "Espero que Qatar retome las conversaciones sobre Gaza después de lo que ha pasado", expresó, refiriéndose al ataque directo de Israel contra Qatar en busca de objetivos de Hamás.

Lo cierto es que la situación de los rehenes israelíes en el enclave es una de las preocupaciones tanto de Israel como de Estados Unidos, con Hamás advirtiendo que su vida y lo que ocurra con ellos es "plena responsabilidad" de Netanyahu. "Netanyahu lleva plena responsabilidad por la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza y la Administración estadounidense carga con responsabilidad directa en la escalada de la brutal guerra de exterminio en la Franja, debido al apoyo y la política de engaño que está llevando a cabo para encubrir los crímenes de guerra de la ocupación que el mundo ha estado presenciando desde hace casi dos años", denuncian en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos para tratar de frenar la ofensiva israelí de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí. A través de su cuenta de Truth, el mandatario aseguró haber leído "informes de prensa" que aseguraban que estos rehenes serían sacados a la superficie de Gaza desde sus escondrijos subterráneos, algo que consideraría "una atrocidad humana, una cosa como la que muy poca gente ha visto nunca antes".

"No dejen que esto suceda o aquí puede pasar de todo", advirtió. Para Hamás, estas palabras representan "una muestra flagrante de parcialidad hacia la propaganda sionista y una encarnación evidente de la doble moral que pasa por alto el crimen de limpieza étnica y el martirio de aproximadamente 65.000 civiles inocentes en la Franja de Gaza".

"La Administración estadounidense sabe que el criminal de guerra Netanyahu está trabajando para destruir todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo que permita la liberación de los prisioneros y ponga fin a la brutal guerra de exterminio en la Franja, cuyo último episodio fue el ataque criminal contra el Estado de Qatar y el intento de asesinato de la delegación negociadora durante la discusión del último documento de Trump", concluye Hamás en su nota.