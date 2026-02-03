Agentes del ICE equipados con cámaras corporales: la última medida de la Administración Trump que busca desacreditar a los manifestantes

¿Por qué es importante? La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado la medida y ha asegurado que en cuanto tengan fondos se "ampliará a nivel nacional". Trump lo ha apoyado, porque dice que así la gente "no puede mentir".

La Administración Trump intenta justificar las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mediante la implementación de cámaras corporales para sus agentes, argumentando que estas grabaciones demostrarán la legitimidad de sus acciones. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado que este programa se ampliará a nivel nacional, con el respaldo del presidente Donald Trump. Sin embargo, esta medida busca desacreditar a quienes documentan abusos con sus móviles, como en los casos de Alex Pretti y Renee Good, cuyas muertes fueron esclarecidas gracias a filmaciones de testigos. Políticos como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, instan a la ciudadanía a continuar grabando para documentar posibles abusos.

La Administración Trump sigue empeñada en crear una realidad paralela para justificar que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) actúan en legítima defensa cuando dan palizas a manifestantes, hostigan a migrantes o asesinan a personas como Alex Pretti y Renee Good. La última medida que han tomado es equipar a los oficiales con cámaras corporales que graben todo lo que hacen, como si con eso fueran a ser más escrupulosos. Todo para intentar dejar de mentirosos a los manifestantes.

"Estamos instalando cámaras corporales en todos los agentes de campo en Minneapolis. A medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional", ha anunciado casi como una victoria la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la decisión. "Generalmente, suelen ser buenas para las fuerzas del orden porque la gente no puede mentir sobre lo que está pasando", ha aseverado.

Pero claro, lo que realmente pretenden conseguir con esta estrategia es desacreditar a todas aquellas personas que graban con sus móviles las prácticas abusivas y desproporcionadas del ICE. En este sentido, la gente pudo saber cómo fue en realidad el asesinato de Alex Pretti gracias a estas imágenes. A propósito, la discusión con los patrulleros comenzó porque él estaba documentando su brutalidad y cuando fue derribado, el resto de manifestantes siguieron grabando con sus móviles.

No obstante, el del enfermero no es el único asesinato en el que se ha podido desmontar la versión oficial del ICE gracias a las filmaciones de los testigos. En el caso de Renee Good, que hubiese imágenes desde distintos puntos de vista permitió demostrar que ella no intentó atropellar a ningún agente y que fue asesinada a sangre fría.

Con todo, ya hay políticos que han pedido a sus vecinos que no dejen de captar estas imágenes para poder iniciar procesos legales. "Si veis a agentes del ICE en vuestro vecindario, sacad el teléfono y grabad. Ayudadnos a crear una base de datos de las atrocidades cometidas contra los habitantes de Minnesota", reclamó el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

