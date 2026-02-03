Óscar Puente en el Congreso, en directo | El ministro de Transportes comparece por los accidentes de Adamuz y Gelida

Puente afirma no se detectó ninguna anomalía en los trenes de Renfe que pasaron antes Puente afirma que "se ha superado la media de las pruebas que se hacen en la red" y que "se han hecho cuatro en el tramo afectado". "En cuento a los trenes de Renfe se ha analizado los que pasaron antes", ha apuntado, y ha agregado que "en ninguno se detectó ninguna anomalía". Asimismo, ha señalado "la prioridad es la atención a las víctimas y sus familiares. No nos hemos olvidados de ellas", ha asegurado tras los accidentes de tren de Adamuz, en el que murieron 46 personas, y de Gelida, donde falleció una. Compartir en X

Puente traslada el compromiso del Gobierno "con el esclarecimiento" tras lo ocurrido y afirma que "desde el primer momento se era consciente de que había dos trenes afectados" El ministro de Transportes afirma que es el ministro "que más ha comparecido" y ha trasladado el compromiso del Gobierno con "el esclarecimiento" de lo ocurrido y "así restaurar la confianza en el servicio ferroviario". "Me gustaría dejar claro el corte de suministro se produjo en el mismo momento del accidente y la circulación quedó completamente cortada". Además, ha señalado que "desde el primer momento se era consciente de que había dos trenes afectados". Compartir en X

Puente traslada sus solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas: "Ninguna medida ni decisión puede aliviar el dolor de una familia" Puente comienza la comparecencia señalando que lo hace "para informar sobre la actuaciones ante el accidente de Adamuz y Gelida". "Es inevitable que incurra en algunas reiteraciones (tras haber comparecido en el senado)", ha apuntado. Tras esto, ha trasladado solidaridad con las víctimas, sus condolencias también a los familiares del maquinista fallecido en Gelida. "Ninguna medida ni decisión puede aliviar el dolor de una familia, pero mi obligación es comparecer y dar explicaciones a la ciudadanía", ha dicho. Compartir en X

Empieza la comparecencia de Puente en el Congreso para informar sobre la gestión de los accidentes de Adamuz y Gelida El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Congreso para informar sobre la gestión de los accidentes de Adamuz y Gelida tras un minuto de silencio. Compartir en X

Sánchez comparecerá el 11 de febrero Tanto Puente como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, pidieron hace días comparecer en el Congreso, donde también lo hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 11 de febrero. La mayoría de los grupos parlamentarios han exigido asimismo que todos ellos acudan al parlamento a dar explicaciones, entre ellos el PP, Vox y Junts, que en el Senado pidieron reiteradamente al ministro su dimisión inmediata como responsable político último de los accidentes ferroviarios. Compartir en X

Puente alega que las roturas de carriles se producen "con cierta frecuencia" Dentro de su comparecencia en el Senado, Puente defendió que las roturas de carril se producen en España y en el conjunto de la red europea "con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales", porque en la mayoría de los casos "avisan y los sistemas de control que tiene la infraestructura los detecta", aunque hay circunstancias en las que "no avisan, no lo hacen con la claridad o con los parámetros que tiene establecida nuestra normativa de seguridad". Compartir en X

El presidente de Adif defiende que la red ferroviaria "no está colapsada" y "es segura" El presidente del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado este martes que la red ferroviaria española "no está colapsada", y ha defendido que "es segura" y que todos los trabajadores de la compañía trabajan "en ese fin". De la Peña ha respondido así durante la comisión del Senado que investiga el apagón del pasado 28 de abril, donde ha rehusado a responder a las preguntas sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que le han formulado los senadores de PP y Vox. Durante la intervención, la senadora de PP, Elena Castillo, ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "debería dimitir", y ha invitado al presidente de Adif a hacer lo mismo, ya que lo que está en juego "es la seguridad de las personas y de las infraestructuras críticas del Estado". Por su parte, la senadora de Vox, Paloma Gómez, ha dicho que el mantenimiento de Adif "deja mucho que desear", y ha añadido que "seguro es un tren de Japón, un tren de Francia, un tren de Corea, que llevan muchos años de adelanto a los nuestros y nunca han tenido accidentes mortales como aquí". EFE Compartir en X

Adif acuerda suprimir el último servicio del Madrid-Barcelona y extender el trayecto 25 minutos El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de que ha acordado con las operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) suprimir los últimos trenes que circulan cada jornada por el corredor ferroviario Madrid-Barcelona y prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, han informado fuentes del gestor ferroviario. Adif ha explicado también que estos nuevos horarios se establecerán a partir de este jueves día 5 y que las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento del administrador ferroviario desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales. Compartir en X

Peticiones de dimisión Se espera que PP, Vox y Junts pidan la dimisión del ministro como responsable político último de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y del "fracaso" en la gestión del mantenimiento del sistema ferroviario en España. La Mesa de la Comisión de Transportes del Congreso se ha reunido a las 11:00 horas para aprobar la hora de la comparecencia, que arrancará a las 16:00 horas. Compartir en X

