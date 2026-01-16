Grabar los abusos y exigir una orden judicial: las autoridades e incluso la 'Fox' enseñan cómo defenderse del ICE a los habitantes de Minnesota

Los detalles El gobernador Tim Waltz pide que se documenten las "atrocidades" que cometen los agentes antimigratorios de Trump para "futuros procesos judiciales".

En Minnesota, la violencia del ICE ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha llevado a líderes y medios locales a instar a la ciudadanía a defenderse. El gobernador demócrata Tim Waltz ha aconsejado grabar pacíficamente a los agentes del ICE durante sus actividades, para crear una base de datos de abusos y recopilar pruebas para futuros procesos judiciales. Las autoridades animan a documentar cada abuso y a manifestarse pacíficamente. Incluso la cadena FOX informa a los ciudadanos sobre sus derechos legales, enfatizando que los agentes del ICE no pueden entrar en domicilios sin una orden judicial. Esta situación refleja la tensión entre las autoridades locales y las fuerzas federales.

En un momento en el que la violencia del ICE ha alcanzado niveles desproporcionados y en los que llegan a arrestar con agresividad a una mujer con discapacidad, ha llegado la hora de defenderse. Eso es lo que opinan los propios líderes y medios de comunicación de Minnesota, que incluso han empezado a dar pautas a seguir a la ciudadanía, una medida por la que ya apostó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

"Tenéis todo el derecho a grabar pacíficamente a los agentes del ICE cuando están realizando sus actividades. Por eso, mantened el móvil con vosotros todo el tiempo", ha indicado el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Waltz, en un vídeo compartido en redes sociales.

La principal recomendación que da es grabar siempre que se pueda y desde que vean a agentes del ICE. "Si veis a agentes del ICE en vuestro vecindario, sacad el teléfono y grabad. Ayudadnos a crear una base de datos de las atrocidades cometidas contra los habitantes de Minnesota", ha subrayado.

El propósito, según ha esgrimido Waltz, no es solo "dejar constancia, sino para recopilar pruebas para futuros procesos judiciales" contra esta fuerza antimigratoria creada por Trump. En definitiva, las autoridades animan a sus ciudadanos a seguir manifestándose pacíficamente, pero insisten en documentar cada abuso.

No son los únicos. En la televisión, también se informa a los habitantes de Minnesota sobre cómo pueden actuar legalmente. Incluso la 'Fox', la cadena amiga de Trump, explica a los vecinos que los agentes del ICE no tienen derecho a entrar en ningún domicilio sin una orden judicial.

Sus moradores ni siquiera tienen por qué abrir la puerta para que se la enseñen y la cadena advierte que deben enseñar la garantía judicial a través de la ventana o de la puerta. En caso de que no haya orden, se puede simplemente dejar la puerta cerrada e ignorarles.

Una realidad que no deja de sorprender es que gobernadores locales estén enseñando a sus vecinos cómo protegerse de las fuerzas de su propio país, y del presidente.

