Muere el periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel a los 56 años

Los detalles Hernández dedicó gran parte de su vida a investigar sobre la dictadura franquista y los republicanos españoles deportados a los campos de concentración nazis, publicando libros como 'Los últimos españoles de Mauthausen' y 'Los campos de concentración de Franco'.

Carlos Hernández de Miguel, autor de 'Créeme'Carlos Hernández de Miguel, autor de 'Créeme'Wikimedia Commons
El periodista Carlos Hernández de Miguel (Madrid, 1969) ha fallecido en Huesca a los 56 años a causa de una enfermedad, según ha confirmado este martes elDiario.es, donde trabajaba como colaborador.

Hernández comenzó su carrera en Antena 3 Televisión como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados, además de ser corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak.

Dedicó gran parte de su vida a investigar sobre la dictadura franquista y los republicanos españoles deportados a los campos de concentración nazis. En esta línea, firmó trabajos como los libros 'Los últimos españoles de Mauthausen' (2015) y 'Los campos de concentración de Franco' (2019), o el cómic 'Deportado4443'.

El periodista trabajó también como asesor de comunicación política y empresarial, y fue redactor jefe del semanario La Clave.

Asimismo, hizo una incursión en la ficción con la novela 'Créeme. No es una novela, es vuestro futuro', una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista publicada hace menos de un año. Estaba a punto de cumplir 57 años el próximo 11 de febrero.

