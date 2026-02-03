La organización de la NFL descarta que el ICE lleve a cabo redadas migratorias durante la Super Bowl

El contexto La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho anteriormente que ICE llevaría a cabo operaciones de control migratorio en el entorno del Levi 's Stadium de Santa Clara (California), donde se celebrará la final de la liga de fútbol americano.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no llevará a cabo operativos durante la Super Bowl LX en Santa Clara, según un documento del comité organizador citado por medios estadounidenses. Aunque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había mencionado previamente la posibilidad de operaciones de control migratorio, el comité aseguró que no están planificadas. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional desplegará agentes para garantizar la seguridad. Activistas y defensores de derechos de inmigrantes habían expresado su preocupación por posibles redadas. El cantante Bad Bunny, encargado del espectáculo de medio tiempo, criticó al ICE en su discurso en los Grammy. Por otro lado, el presidente Donald Trump no asistirá al evento, alegando desinterés por los artistas elegidos.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) no tiene planeado desplegar operativos durante el próximo domingo en la Super Bowl LX, que se celebrará en el estadio de Santa Clara, según un documento del comité organizador dirigido a funcionarios locales citado por medios estadounidenses.

El comité organizador del Área de la Bahía informó a los funcionarios electos de Santa Clara y las ciudades vecinas de San Francisco y San José que "no hay operaciones de control de inmigración de ICE planificadas en relación con la Super Bowl LX", de acuerdo a un memorando obtenido por el Washington Post y The Athletic. No obstante, el comité organizador explicó que el DHS desplegará agentes federales para "garantizar" la seguridad de los aficionados, una medida "consistente" con encuentros anteriores, según el diario capitalino.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho anteriormente que ICE llevaría a cabo operaciones de control migratorio en la Super Bowl, lo que había generado preocupación entre los funcionarios locales en uno de los eventos deportivos más importantes en EEUU.

Defensores de los derechos de los inmigrantes y activistas en el área de la Bahía habían advertido sobre la posibilidad de redadas cerca al Levi’s Stadium, donde los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots

El tema migratorio ha marcado el encuentro, después de que se supiera que el cantante puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del concierto que tendrá lugar en el descanso. Este domingo el artista hizo historia en los Grammy con su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que se convirtió en el primero totalmente en español en coronarse como el mejor del año, momento que no desperdició para cargar contra los operativos migratorios.

En el escenario, el cantante reiteró sus críticas al ICE: "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera el ICE", comentó Bad Bunny, el más escuchado del mundo, con 19.800 millones de reproducciones en Spotify en 2025.

Trump no asistirá a la Super Bowl

Se esperaba que el presidente Donald Trump asistiera al partido, al igual que lo hizo el año pasado en la Super Bowl realizado en Nueva Orleans, pero se ha excusado argumentando que no desea viajar una distancia tan larga y no le ha gustado la elección de los artistas que actuarán tanto en la previa como en el descanso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.