Ni terrorismo doméstico ni defensa propia del ICE: las cuatro mentiras del 'trumpismo' sobre el asesinato de Alex Pretti

El asesinato del enfermero Alex Pretti por parte del ICE ha sido objeto de múltiples acusaciones por parte de la Administración Trump, que han sido desmentidas por grabaciones. Se le acusó de terrorismo doméstico y de acercarse a los agentes con un arma, aunque las imágenes muestran que Pretti solo intentaba proteger a mujeres de un ataque violento. A pesar de las afirmaciones de defensa propia, Pretti estaba desarmado y sometido por ocho agentes cuando fue disparado. Además, no recibió atención médica inmediata, como se afirmó. Las autoridades han mantenido estas versiones falsas, sin rectificar.

Desde que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) asesinase el pasado sábado al enfermero Alex Pretti, la Administración Trump ha vertido sobre él todo tipo de calumnias y mentiras que son fácilmente desmontables con las imágenes captadas desde distintos ángulos. Entre ellas se encuentran: las acusaciones de terrorismo doméstico, la defensa de los agentes, que el enfermero se acercó con un arma y que los agentes le atendieron.

Terrorismo doméstico

"Cometió un acto de terrorismo doméstico. Eso son los hechos", ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes. Asimismo, el jefe de las patrullas fronterizas, Greg Bovino, ha señalado que Pretti quería "causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden".

Sin embargo, en las grabaciones se puede ver cómo la víctima estaba ayudando a controlar el tráfico, pero al ver que un agente increpaba a una mujer se acercó, mientras que otro oficial les empujó y les tiró al suelo con violencia. Asimismo, otro oficial lanzó con violencia a una segunda mujer. Ante esta situación, Pretti no respondió y solo trató de protegerlas, interponiéndose entre ellas y el gas que les rociaron en la cara.

Defensa propia

"Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse", así ha justificado Bovino el ensañamiento de los patrulleros del ICE.

No obstante, cuando Pretti cae al suelo había sobre él hasta ocho hombres inmovilizándole y golpeándole. En este sentido, parece complicado que el enfermero pudiera disparar a nadie, de hecho, en las instantáneas se puede ver cómo un agente le quitó el arma que portaba. Posteriormente, le acribillaron con diez disparos.

Se acercó con un arma

El Departamento de Seguridad Nacional ha asegurado que el sanitario se acercó a los agentes con una pistola semiautomática de nueve milímetros.

Pero una vez más, las imágenes desmienten la versión. En ellas se puede apreciar como Pretti porta un móvil en una mano, mientras usa la otra para controlar el tráfico. El enfermero sí que llevaba una pistola, pero guardada en el pantalón y tenía licencia para ello. Además, aunque lo hayan intentado criminalizar, en Estados Unidos no se trata de un delito, de hecho, hay 120 armas por cada 100 habitantes.

Cabe recordar, que el sanitario en ningún momento la intenta utilizar y que un oficial se da cuenta de que la tiene y se la quita, por lo que en el momento del tiroteo él estaba desarmado.

Atención médica

La última mentira de la versión oficial incluye una mentira más: que la víctima recibió ayuda médica de inmediato. A propósito, los agentes le rodearon, pero no para atenderle, sino para contar los agujeros de bala que tenía en su cuerpo.

Con todo, Leavitt y Bovino no han sido los únicos en mentir y no rectificar sobre el asesinato de Pretti. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el sanitario "obstaculizó las operaciones policiales y atacó a los agentes". Igualmente, el propio presidente Trump manifestó que la víctima tenía un arma "cargada y lista", y añadió que los agentes del ICE "tuvieron que protegerse a sí mismos".

