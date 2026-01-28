Trump amenaza a Irán con un ataque "mucho peor" que el bombardeo en la operación 'Martillo de Medianoche': "El tiempo se agota"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazar a Irán asegurando que una flota liderada por el portaaviones Abraham Lincoln está dispuesta y capacitada "para cumplir su misión con rapidez y violencia".

Donald Trump ha intensificado su presión sobre Irán, anunciando que una "enorme armada" se dirige al país, liderada por el portaaviones Abraham Lincoln. A través de su red 'Truth Social', Trump ha enfatizado que esta flota está lista para actuar si es necesario y ha instado a Irán a negociar un acuerdo "justo y equitativo" sin armas nucleares. Recordó la operación 'Martillo de Medianoche' de 2025 y advirtió que el próximo ataque podría ser peor. Esto ocurre mientras Irán, a través de su ministro de Exteriores Abbas Araqchi, niega contactos recientes con Estados Unidos y rechaza negociar bajo amenazas.

Donald Trump continúa elevando la presión sobre Irán. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazarles asegurando que una "enrome armada" se dirige hacia el país. "Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación", ha asegurado.

A través de un mensaje publicado en su red 'Truth Social', el mandatario estadounidense ha señalado que se trata de una flora mayor "que la enviada a Venezuela", liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln.

"Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario", ha advertido.

De esta forma, ha expresado que espera que Irán se siente pronto en la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo "justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes".

Un mensaje en el que ha dejado claro que "el tiempo se acaba", recordando que ya en el pasado cuando les pidió que llegaran a un trato y no lo hicieron se produjo la operación 'Martillo de Medianoche'. "El próximo ataque será mucho peor. No permitan que vuelva a suceder", ha zanjado.

Trump ha hecho así referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país, que dejó más de 1.100 muertos y llevó a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra territorio israelí.

Un mensaje que envía poco después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, negara la existencia de contactos con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, o que haya pedido a Washington abrir un proceso de negociaciones.

"No ha habido contactos con Witkoff durante los últimos días y no hemos pedido negociaciones", dijo. "Nuestra postura sigue siendo exactamente la misma. La diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectiva. Si quieren que haya negociaciones --en referencia a Estados Unidos--, deben dejar de lado las amenazas, las exageraciones y las peticiones ilógicas", agregó.

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras sacar Trump a Washington del mismo en 2018, durante su primer mandato.

