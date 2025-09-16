Trump sigue su cruzada contra los medios y pide 15.000 millones al 'The New York Times' por "mentir, difamar y calumniar" contra él

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en una imagen de archivo.

El contexto Este movimiento del republicano recuerda a otras demandas interpuestas en su segundo mandato contra '60 Minutes', 'CBS', 'Paramount', 'ABC' y el presentador George Stephanopoulos.

"Portavoz" del Partido Demócrata. Así es como el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha calificado al prestigioso periódico norteamericano 'The New York Times', al que ha demandado en la madrugada de este martes por difamación y calumnia. Le pide 15.000 millones de dólares, es decir, algo más de 12.700 millones de euros.

Lo ha hecho en una publicación en su red 'Truth Social' en la que ha acusado al medio de comunicación de llevar "décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito", refiriéndose a él mismo: "¡YO!", puede leerse en la publicación, recogida por Europa Press.

"Mi familia, mi negocio, el movimiento 'America First', MAGA -las siglas de su eslogan 'Make America Great Again'- y nuestra nación en su conjunto", ha afirmado el republicano, al tiempo que se ha mostrado "orgulloso de hacer responsable a este 'trapo' que antes era respetado".

Tampoco ha dudado el inquilino de la Casa Blanca en acusar a 'The New York Times' de ejecutar "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia", destacando su respaldo en portada a la candidatura presidencial de la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris. En este sentido, ha descrito al medio como "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia" de EEUU.

"Se ha permitido a 'The New York Times' mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!", ha subrayado el mandatario, que ha comparado su demanda con las interpuestas en julio contra '60 Minutes', 'CBS' y 'Paramount', así como contra 'ABC' y el presentador George Stephanopoulos, en diciembre de 2024.