Las consecuencias de la borrasca Leonardo más allá de Andalucía: desalojos, inundaciones y ríos al límite

Los detalles Las intensas lluvias también están afectando a otras zonas de España como Extremadura, donde 200 personas han tenido que ser desalojadas por la cercanía de sus casas con el cauce del río.

La borrasca Leonardo está causando graves inundaciones fuera de Andalucía. En Hormigos, Toledo, se han evacuado personas vulnerables, mientras que en Talavera de la Reina, el río Tajo en aviso rojo provoca inundaciones sin necesidad de lluvias intensas. Las calles anegadas requieren esfuerzos constantes de achique y protección con sacos de arena. Ríos en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Madrid se han desbordado. En Escalona, las evacuaciones son necesarias, y en Cuenca, el Júcar ha dañado mobiliario urbano. Extremadura es una de las regiones más afectadas, con el Guadiana en máximos y 200 personas desalojadas.

Fuera de Andalucía, la borrasca Leonardo está provocando también importantes inundaciones. En Hormigos, Toledo, se ha podido ver cómo comenzaban a sacar a personas vulnerables ante el riesgo de inundaciones.

Por su parte, en algunas zonas de Talavera de la Reina no hace falta que llueva tanto para que haya inundaciones. El Tajo se encuentra en aviso rojo y el agua brota del subsuelo en muchos lugares por el arroyo que corre por debajo.

Esto, unido a que se están anegando grandes calles, ha provocado que tengan que trabajar a destaco achicando agua, bombeando y colocando sacos de arena.

Los bordes de decenas de ríos en Castilla-La Mancha, Castilla León, Galicia, Extremadura y Madrid se han difuminado o desbordado por completo.

En Escalona se han tenido que evacuar las primeras casas porque tienen el agua encima, y están preparando los sacos de arena de parapeto.

La imagen del Júcar, en Cuenca, deja ver cómo el agua ya se ha comido mobiliario urbano. En Candeleda, Ávila, el agua está al borde del puente.

En Castilla y León hay nieve, como en Zamora. Por su parte, en Galicia, una veintena de ríos se encuentran bajo vigilancia, aunque por el momento uno de los sitios que más está sufriendo las consecuencias de esta borrasca, fuera de Andalucía, es Extremadura.

El Guadiana está en máximos y hay 200 personas que continúan desalojadas por la cercanía de su vivienda con los cauces de los ríos. En algunos puntos de la comunidad, ya llevan días desaguando a toda prisa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.