Hallan el cadáver de una mujer en la zona donde buscaban a la desaparecida en Sayalonga, Málaga

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer en Sayalonga, Málaga, donde se buscaba a una desaparecida que cayó al río Turvilla al intentar salvar a su perro. El operativo, que incluyó drones y perros especialistas, se extendió un kilómetro desde el último punto donde fue vista. Participaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos y voluntarios. Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, confirmó el hallazgo del cuerpo. La búsqueda comenzó el miércoles y se amplió hasta la desembocadura del río, complicándose por el aumento del caudal debido a las lluvias de la borrasca Leonardo.

La Guardia Civil ha informado este viernes del hallazgo del cadáver de una mujer en la zona donde se buscaba a Carolina, la mujer de 35 años desaparecida este miércoles tras caer al río Turvilla cuando intentaba salvar a su perro en Sayalonga, Málaga.

El operativo de búsqueda, que se restableció este viernes hasta la zona de la desembocadura con la participación de un dron yen búsqueda de personas, ha concluido con el hallazgo de un cuerpodesde el punto donde se vio a Carolina por última vez.

En el rastreo, han participado una treintena de efectivos de la Guardia Civil, con personal de los grupos de montaña (GREIM) y actividades subacuáticas (GEAS), además del servicio Cinológico, que se ha desplazado desde Madrid con dos perros especialistas en la búsqueda de personas, incluso aquellas que pudieran estar sumergidas, además de Bomberos y voluntarios de Protección Civil y del propio municipio.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha confirmado el hallazgo del cadáver y ha explicado a los periodistas que el dispositivo se ha centrado este tercer día de búsqueda en todo el río Turvilla hasta su desembocadura.

En las primeras horas de la desaparición, los equipos se centraron en buscar en la zona, aunque con el paso del tiempo la búsqueda se fue ampliando, hasta el punto de que este viernes el operativo abarcaba todo el tramo del río hasta la desembocadura, "incluso por la playa".

Intentó rescatar a su perro

Carolina, de 35 años, cayó al río Turvilla al intentar rescatar a su perro, que había caído al agua cuando paseaba por la zona norte del pueblo junto a otra mujer, que fue quien dio la voz de alarma.

El operativo de búsqueda se activó en la tarde-noche del miércoles tras este aviso y se encontró con vida al animal, aunque no se pudo localizar a la mujer. Así, el jueves se trabajó a lo largo de cinco kilómetros del río, entre el pueblo de Sayalonga y la vecina localidad de Algarrobo, aunque los medios aéreos tuvieron que retirarse por las condiciones meteorológicas adversas.

De esta forma, los servicios de emergencia desplegaron este viernes un dron, que, a diferencia del helicóptero, tiene la ventaja de que puede volar más bajo y "meterse entre los cables", dada la existencia de mucho cableado que cruza de orilla a orilla, ha informado un portavoz de la Guardia Civil.

El río en el que desapareció la mujer ha aumentado su caudal a consecuencia de las intensas lluvias de la borrasca Leonardo, y la maleza existente en la ribera también ha complicado las labores de búsqueda.

