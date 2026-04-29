¿Qué significan las alertas de la AEMET por colores y cómo saber si afectan a tu zona?

Una persona vista a través de un cristal mojado camina bajo la lluvia en una imagen de archivo.

Cuando la Agencia Estatal de Meteorología activa una alerta por colores, muchos se preguntan qué implica realmente. Cada aviso encierra un nivel de riesgo distinto y unas medidas concretas de prevención que conviene conocer para actuar con prudencia ante fenómenos meteorológicos adversos.

Cuando se aproxima una borrasca, una ola de calor o un temporal de viento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa avisos de distintos colores para advertir a la población. Este sistema, inspirado en el modelo europeoMeteoalarm, permite identificar rápidamente la intensidad del fenómeno y su nivel de riesgo.

Comprender qué significa cada color no solo ayuda a interpretar la previsión del tiempo, sino también a saber cómo actuar ante una alerta y qué precauciones tomar según la situación y la zona afectada.

Te contamos qué significan las alertas de la AEMET, como actuar en consecuencia y cómo saber si afectan o no a a tu zona.

Cómo funciona el sistema de avisos de la AEMET

La AEMET emite avisos por colores cuando se prevé un fenómeno meteorológico que puede poner en riesgo la seguridad de las personas o causar daños materiales. Estas alertas se dividen por provincias y comarcas, y se actualizan continuamente a medida que cambian las previsiones.

Los avisos pueden activarse por distintos motivos: viento, lluvia, tormentas, nieve, temperaturas extremas, oleaje o fenómenos costeros. Cada evento se evalúa según su intensidad, duración y probabilidad.

El objetivo del sistema es prevenir daños y facilitar la respuesta ciudadana ante situaciones adversas. Los avisos pueden consultarse en el mapa interactivo oficial de la AEMET, que muestra en tiempo real las zonas afectadas y el tipo de fenómeno previsto.

Tres niveles de alerta meteorológica, un mismo objetivo: prevenir impactos

Con el fin de ofrecer información homogénea y alineada con los criterios europeos, la AEMET clasifica sus avisos en tres niveles básicos según la peligrosidad del fenómeno previsto. Se ordenan de menor a mayor gravedad, pero todos exigen atención:

Alerta amarilla: precaución

Indica riesgo bajo, pero suficiente para provocar algún inconveniente. Puede implicar lluvias moderadas, vientos fuertes o temperaturas más extremas de lo habitual. En general, no suele suponer un peligro grave, aunque conviene mantenerse informado y evitar actividades al aire libre en las horas críticas.

Alerta naranja: riesgo importante

Se emite cuando se esperan fenómenos meteorológicos intensos que pueden suponer un peligro para las personas o provocar daños materiales. Por ejemplo, tormentas con granizo, rachas de viento superiores a 90 km/h o temperaturas muy elevadas. En este nivel, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Alerta roja: riesgo extremo

Es el nivel más alto y se reserva para situaciones excepcionales que pueden tener un impacto muy grave. Las alertas rojas se activan ante lluvias torrenciales, olas de calor o frío extremo, temporales costeros o nevadas que comprometen la seguridad.

Durante estos episodios, las autoridades pueden suspender actividades, cerrar carreteras o restringir accesos a determinadas zonas.

Qué hacer ante una alerta meteorológica

En caso de alerta amarilla, es recomendable revisar la previsión meteorológica antes de viajar o realizar actividades al aire libre, ya que pueden producirse lluvias moderadas o rachas de viento que alteren la normalidad.

Si se declara alerta naranja, conviene asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar zonas abiertas, playas o montes, donde el riesgo es mayor.

Ante una alerta roja, lo más prudente es permanecer en casa, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar el uso del coche salvo en situaciones de emergencia.

Cómo saber si tu zona está afectada

La AEMET actualiza varias veces al día su mapa interactivo de avisos, disponible tanto en su página web como en la aplicación móvil. Al seleccionar una provincia o comarca, se puede consultar el tipo de fenómeno, su duración y las recomendaciones específicas para cada caso.

Además, los medios de comunicación y los servicios de emergencia locales difunden los avisos más relevantes para cada región. Si se reside en áreas propensas a temporales como zonas costeras, de montaña o con riesgo de inundación, es fundamental activar las notificaciones oficiales y no fiarse de fuentes no verificadas o redes sociales.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.