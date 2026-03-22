Therese no ha terminado: reduce sus efectos pero mantiene en alerta a Canarias por lluvias, viento y riesgo de desprendimientos

Los detalles Lo peor de la borrasca ya ha pasado, pero Therese se mantendrá hasta mediados de esta próxima semana. Eso sí, será con unas precipitaciones y viento más moderados, pero cayendo sobre un terreno ya castigado.

La borrasca Therese ha disminuido su intensidad, pero sus efectos aún se sienten en las Islas Canarias, donde las tormentas continúan siendo intensas. Gran Canaria y Tenerife han recibido fuertes lluvias, provocando desbordamientos en barrancos y obligando a evacuar a personas en el Valle de Agaete. Numerosas carreteras permanecen cortadas, y el cabildo advierte sobre el riesgo de desbordamientos. Las presas, al borde de su capacidad, han llevado a desalojos preventivos en Los Pérez y El Hornillo. Aunque lo peor ha pasado, las islas, excepto Fuerteventura, siguen en alerta por lluvias y tormentas. En la península, se esperan lluvias menores en Andalucía y Cataluña.

La borrasca Therese ha reducido su intensidad durante la madrugada de este domingo, pero sus efectos se seguirán notando. Lo peor de Therese ya ha pasado, pero los próximos días las tormentas pueden ser todavía muy intensas y descargar con fuerza en las Islas Canarias. El suelo está muy húmedo, los barrancos de Gran Canaria a tope y muchas presas prácticamente al 100%, lo que quiere decir que el peligro no ha terminado.

Durante la madrugada se han vuelto a formar núcleos de tormenta que han vuelto a descargar con intensidad sobre todo en Tenerife y Gran Canaria. Cinco personas han sido evacuadas en el Valle de Agaete (Gran Canaria), que posteriormente han sido realojados en un polideportivo de la capital.

Numerosas carreteras siguen cortadas en las islas, sobre todo en Gran Canaria. El cabildo ha pedido que no se circule hacia la cumbre por el riesgo de desbordamientos. De hecho, el barranco de Arguineguín se ha vuelto a desbordar esta madrugada tras las intensas lluvias. Ahora bien, por suerte el 11 solo ha tenido que gestionar menos de una decena de incidentes debido a la borrasca, casi todo por caída de ramas, inundaciones de viviendas y problemas en el alumbrado.

Otro de los problemas generados por Therese son las presas. Debido al aumento rápido de agua en la presa se desalojó de manera preventiva a dos poblaciones: Los Pérez y El Hornillo (Gran Canaria). El Ayuntamiento de Gáldar avisó por la tarde de que en las próximas horas el embalse rebosaría y empezaría a aliviar por el aliviadero, lo que aumentaría el caudal de los barrancos. Finalmente, a las 17:20 la presa empezó a rebosar con normalidad, lo que es la tercera vez en la historia que lo hace.

Sin embargo, aunque lo peor haya pasado, todas las islas Canarias menos Fuerteventura están en aviso por lluvias. Y, en el caso de las islas occidentales, también lo están por tormentas. Es más, se pueden acumular más de 15 l/m2 en solo una hora por una borrasca que, aunque baje en intensidad, se seguirá notando hasta mediados de semana.

Mientras tanto, la península estará mucho más tranquila. Tan solo habrá algunas lluvias en Andalucía, que irán a menos conforme avance el día, siendo más probables en la provincia de Granada y en Huelva. Por otro lado, una pequeña borrasca en el sur de Francia dejará lluvias este domingo tarde en el norte de Cataluña y nieve en el Pirineo por encima de los 2.000 metros. También puede caer algo de precipitación en el Cantábrico oriental, concretamente en Euskadi.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.