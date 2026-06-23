Última hora de la ola de calor | Hoy podría ser el peor día de la ola de calor y el 23 de junio más cálido de la historia

Estos son los 134 refugios climáticos para sobrevivir a la ola de calor en Bilbao En Bilbao existe una red de 134 refugios climáticos, entre exteriores (66) e interiores (68). Desde el Ayuntamiento de Bilbao recuerdan que el 96% de la población que reside en Bilbao se encuentra a menos de 300 metros de alguno de ellos y el 43%, a menos de 100 metros. Los refugios climáticos interiores de Bilbao son bibliotecas, centros cívicos, equipamientos deportivos, estaciones de transporte, museos, salas de exposiciones y centros comerciales, entre otros. "Se trata de edificios por lo general refrigerados que disponen de agua y zonas de estancia en las que refrescarse", explican. Refugios climáticos interiores en Bilbao Aquí puedes consultar todos los refugios climáticos interiores de Bilbao En cuanto a los exteriores, se trata de "zonas verdes de la ciudad que, por su cantidad de vegetación y sombra, mejoran la sensación térmica de las personas constituyendo una protección natural en los días de calor. "Además, las fuentes y espacios con agua de la villa también pueden ser un buen aliado contra el calor para refrescarse e hidratarse", señalan. Este tipo de espacios son "especialmente útiles y recomendables" para la población más vulnerable, que puede aquí resguardarse y evitar golpes de calor. Refugios climáticos exteriores en Bilbao Aquí puedes consultar todos los refugios climáticos exteriores de Bilbao Compartir en X

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Ola de calor | Disneyland Paris cierra algunas de sus atracciones ante la alerta roja por temperaturas Algunas de las muchas atracciones de Disneyland Paris permanecen cerradas para evitar que los visitantes al parque de atracciones se quemen al subirse o sufran golpes de calor mientras esperan en las colas. Según ha podido saber 'Le Parisien', desde el parque han tomado una serie de medidas para adaptarse a la situación actual en Francia, donde la ola de calor ya ha provocado varias muertes. Entre ellas, se ha aumentado el número de estaciones de nebulización y puntos de hidratación del parque y se han modificado los horarios y características de los desfiles y espectáculos. Compartir en X

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La Rioja prohíbe las hogueras de San Juan y Navarra recomienda no celebrarlas por el alto riesgo de incendios ante la ola de calor El Gobierno de La Rioja ha prohibido las hogueras de la noche de San Juan y los fuegos artificiales debido a que, a lo largo de esta semana, la región sufrirá una extraordinaria e intensa ola de calor y las previsiones meteorológicas anuncian un elevado riesgo de incendios forestales en la región. Por su parte, el Gobierno de Navarra ha recomendado que no se celebren este martes y ha pedido a las entidades locales que extremen la precaución en el uso del fuego con fines recreativos dentro de los municipios. La Rioja, en una nota, ha señalado este lunes que, ante esta situación, ha valorado que el índice de riesgo será de nivel extremo o superior en toda la comunidad durante los próximos días. Por ello, ha decidido prohibir las tradicionales hogueras de la noche festiva de San Juan, tanto en terrenos urbanos como no urbanos; así como el uso de cohetes, fuegos artificiales, material pirotécnico y otros artefactos voladores portadores de fuego, según ha informado EFE. También ha acordado la clausura para su uso de todos los asadores, homologados y no homologados, localizados en La Rioja; y la prohibición de las concentraciones lúdicas que conlleven el uso del fuego en terrenos no urbanos. El Gobierno de La Rioja, que ya ha trasladado esta decisión a los ayuntamientos de la región, ha pedido extremar las precauciones ante las altas temperaturas y ha solicitado la colaboración ciudadana para avisar de forma inmediata al 112 ante cualquier señal de un incendio forestal o de un comportamiento imprudente que pudiera provocarlo. Compartir en X

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A Coruña y Cádiz se libran de las temperaturas extremas durante la ola de calor La mayor parte de nuestro país está sufriendo los estragos de las altas temperaturas, pero existen dos capitales que, para su fortuna, no pasan de los 30ºC: A Coruña y Cádiz. "Nos llama la atención de esta última que no va a superar los 30ºC", indica Iñaki López. Sonia Espejo conecta desde una playa de esa ciudad para desvelar a qué se debe ese frescor. La reportera cuenta que la playa es un "refugio apetecible". Como muestra, "muchas de las sombrillas no están ni abiertas porque no hace falta abrirlas". "La brisa es apetecible, el sol no quema, como de costumbre, y la gente disfruta de esta Cádiz maravillosa", añade. Espejo cuenta que, aunque este lunes estén disfrutando de esos 26ºC, el martes la temperatura va a subir hasta los 28ºC. "No tenemos avisos activos ni hoy ni mañana", expone, "pero la gente está disfrutando desde ya porque, probablemente, en unos días sí que venga ese calor más insoportable". A Coruña y Cádiz se libran de las temperaturas extremas durante la ola de calor Más Vale Tarde Compartir en X

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Al menos una veintena de personas mueren ahogadas en Francia durante el fin de semana en plena ola de calor La fuerte afluencia a zonas de baño por la ola de calor excepcional que afecta a Francia, y que se va a agudizar todavía en los próximos días, ha provocado que "una veintena" de personas se hayan ahogado desde el pasado fin de semana, según ha detallado este martes la ministra de Deportes, Marina Ferrari.En una entrevista a la emisora ​​'France Inter', Ferrari quiso insistir en los riesgos que supone "en periodos de canícula como éste ir a bañarse en zonas que no están vigiladas". Este martes hay 54 departamentos en Francia en máxima alerta por calor, una situación inédita hasta ahora, y otros 35 están un nivel por debajo en alerta naranja. El lunes las temperaturas alcanzaron valores que Météo France calificó de "excepcionales", de entre 39ºC y 42ºC en buena parte del suroeste del país y entre 34ºC y 38ºC en el este. Estas son algunas de las temperaturas alcanzadas en diferentes puntos de Francia: Brive : 43ºC

: 43ºC Burdeos : 41,9ºC

: 41,9ºC Poitiers : 41,8ºC

: 41,8ºC Dax : 41,2ºC

: 41,2ºC Angers : 41,2ºC

: 41,2ºC Rennes: 40,9ºC La temperatura media nacional fue de 29,3ºC de media, la tercera más elevada desde que existen esos registros al final de la Segunda Guerra Mundial, y los servicios meteorológicos creen que en los próximos días se superará el récord de 29,4ºC e incluso que se podría llegar al listón de 30ºC. Compartir en X

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