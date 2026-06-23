Al menos una veintena de personas mueren ahogadas en Francia durante el fin de semana en plena ola de calor

Los detalles La fuerte ola de calor que asola el país ha hecho que la afluencia a zonas de baño haya aumentado drásticamente para combatir los más de 40 grados que hay en gran parte del territorio.

Francia enfrenta una ola de calor excepcional que ha llevado a una fuerte afluencia a zonas de baño, resultando en "una veintena" de ahogamientos desde el pasado fin de semana, según la ministra de Deportes, Marina Ferrari. En una entrevista con 'France Inter', Ferrari advirtió sobre los riesgos de bañarse en áreas no vigiladas durante estos periodos. Actualmente, 54 de los departamentos franceses están en máxima alerta por calor, con temperaturas que alcanzaron entre 39 y 42 grados en el suroeste y entre 34 y 38 en el este. Se espera que las temperaturas sigan aumentando, superando potencialmente récords históricos.

La fuerte afluencia a zonas de baño por la ola de calor excepcional que afecta a Francia, y que se va a agudizar todavía en los próximos días, ha provocado que "una veintena" de personas se hayan ahogado desde el pasado fin de semana, según ha detallado este martes la ministra de Deportes, Marina Ferrari.

En una entrevista a la emisora ​​'France Inter', Ferrari quiso insistir en los riesgos que supone "en periodos de canícula como éste ir a bañarse en zonas que no están vigiladas".

Este martes hay 54 del centenario de departamentos que hay en Francia en máxima alerta por calor, una situación inédita hasta ahora, y otros 35 un nivel por debajo en alerta naranja. El lunes las temperaturas alcanzaron valores que Météo France calificó de "excepcionales", de entre 39 y 42 grados en buena parte del suroeste del país y entre 34 y 38 en el este.

Se llegó a 43 grados en la ciudad de Brive, 41,9 en Burdeos, 41,8 en Poitiers, 41,2 en Dax, 41,2 en Angers o 40,9 en Rennes. La temperatura media nacional fue de 29,3 grados de media, la tercera más elevada desde que existen esos registros al final de la Segunda Guerra Mundial, y los servicios meteorológicos creen que en los próximos días se superará el récord de 29,4 grados e incluso que se podría llegar al listón de 30 grados.

Esta mañana a las 5:00 locales, el termómetro no había bajado de 27 grados en Biscarrosse (en la costa atlántica), en Limoges, Rennes o Angers, de 26 grados en el puerto de Le Havre, en Normandía, de 25 en Burdeos y de 24 en París. Los servicios meteorológicos estiman que por la tarde las máximas estarán entre 39 y 42 grados en la mayor parte del oeste de Francia. En concreto, la previsión es de 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París.

La madrugada más calurosa en 79 años

Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France. A las 5.00 locales, poco antes de que saliera el sol, el termómetro marcaba 27 grados en Biscarrosse, en la costa atlántica, en Limoges, en Rennes y en Angers, 26 en el puerto de Le Havre, en Normandía, pero también en Niort, 25 en Burdeos o 24 en París.

El lunes se habían alcanzado por la tarde máximas de 43 grados en la ciudad de Brive, 41,9 en Burdeos, 41,8 en Poitiers, 41,2 en Dax, 41,2 en Angers o 40,9 en Rennes. La temperatura media nacional fue de 29,3 grados de media, la tercera más elevada desde que existen esos registros al final de la Segunda Guerra Mundial, y los servicios meteorológicos creen que hoy mismo o en los próximos días se superará el récord del 29,4 grados e incluso que se podría llegar al listón de 30 grados.

En total hay 54 del centenar de departamentos franceses en el máximo nivel de alerta por el calor y otros 35 en el siguiente, naranja, lo que significa que más del 90 % de la población francesa está expuesta a calores que los servicios meteorológicos consideran extremos o excepcionales. Météo France anticipa que esta tarde las máximas llegarán a 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París.

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