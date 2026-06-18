¿Cuánta agua hay que beber al día? Lo que dice la ciencia para estar bien hidratado

Durante años se ha repetido la misma cifra, pero la ciencia actualiza sus conclusiones: las necesidades reales de hidratación dependen de múltiples factores y no responden a una regla universal.

Beber agua es una recomendación básica de salud, tal y como apunta la Organización Mundial de la Salud en muchos de sus informes. pero también una de las más simplificadas. La conocida norma de beber dos litros diarios u ocho vasos de agua sigue muy extendida, pese a que la evidencia científica más reciente cuestiona su validez como referencia universal.

En 2026, la comunidad científica coincide en una idea clave: no existe una cantidad exacta de agua válida para todas las personas. Las necesidades de hidratación varían según el cuerpo, el entorno y el estilo de vida, y reducirlo todo a una cifra fija puede resultar impreciso e incluso contraproducente. Entonces, ¿Cuánta agua hay que beber al día?

El origen del mito de los dos litros

La recomendación de beber dos litros de agua al día se ha difundido durante décadas como una norma general, aunque en realidad no responde a una necesidad idéntica para todas las personas. Las pautas nutricionales actuales indican que la hidratación depende de múltiples factores, como el nivel de actividad física, la temperatura ambiental, la dieta o el estado fisiológico.

Además, no toda el agua que el cuerpo utiliza procede de lo que se bebe directamente. Alimentos como frutas, verduras, sopas o productos lácteos contienen una proporción elevada de agua y contribuyen de forma significativa a la ingesta diaria total. En una alimentación equilibrada, estos productos pueden aportar alrededor de una cuarta parte del agua necesaria.

Qué dice la ciencia actual sobre la hidratación

Los estudios más recientes señalan que la hidratación óptima depende de factores como la edad, el peso corporal, el nivel de actividad física, la temperatura ambiente, la humedad, el estado de salud y el consumo de cafeína o alcohol.

Organismos científicos y médicos coinciden en que el mejor indicador de una hidratación adecuada es la respuesta del propio cuerpo, especialmente la sensación de sed y el color de la orina. Una orina clara o ligeramente amarilla suele asociarse a un buen estado de hidratación en personas sanas.

No obstante, algunas academias científicas y autoridades nutricionales europeas sitúan esas referencias, para adultos sanos, alrededor de:

2,7 litros diarios en mujeres

3,7 litros diarios en hombres

Un estudio publicado en European Journal of Nutrition en 2023 analizó la relación entre la ingesta diaria de agua y la osmolaridad urinaria de 24 horas, un marcador fisiológico de hidratación adecuada. Sus conclusiones respaldan que los valores recomendados por las academias científicas (en torno a 2,6 a 3,7 litros al día según el sexo) suelen ser suficientes para mantener una hidratación óptima en personas sanas.

Sed: un mecanismo fiable

Durante años se ha repetido que esperar a tener sed es un error. Sin embargo, investigaciones recientes han matizado esta afirmación. En adultos sanos, la sed es un mecanismo fisiológico eficaz, diseñado para regular el equilibrio de líquidos del organismo.

La excepción se da en ciertos grupos, como personas mayores, niños pequeños o pacientes con determinadas patologías, en los que la percepción de sed puede estar alterada. En esos casos, sí se recomienda prestar atención adicional a la ingesta de líquidos.

Beber demasiada agua también tiene riesgos

Aunque menos frecuente, la sobrehidratación existe. Beber grandes cantidades de agua en poco tiempo puede diluir los electrolitos en sangre y provocar hiponatremia, una alteración potencialmente grave.

La ciencia subraya la importancia del equilibrio: ni la deshidratación ni el consumo excesivo de agua son deseables. La hidratación debe adaptarse a las necesidades reales, no a retos virales ni a normas rígidas.

Hidratación y estilo de vida

El enfoque científico actual entiende la hidratación como un hábito integrado en el día a día. Beber cuando se tiene sed, acompañar las comidas con líquidos, aumentar la ingesta en situaciones de calor o esfuerzo y priorizar el agua frente a bebidas azucaradas son las recomendaciones más respaldadas.

No se trata de contar vasos, sino de escuchar al cuerpo y adaptar la ingesta al contexto.

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