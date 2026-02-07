Ahora

El agua no da tregua

La llegada de una nueva borrasca dejará más lluvia y fuertes rachas de viento en zonas muy afectadas por las anteriores

Los detalles La borrasca Marta se irá alejando hacia el nordeste. Sin embargo, el agua no da tregua a las zonas más afectadas por el temporal, ya que este domingo llega un nuevo frente.

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El domingo será un día de transición entre el desplazamiento de la borrasca Marta, que irá alejándose hacia el nordeste, y la llegada de nuevos frentes desde el oeste en los próximos días que llegarán cargados de más lluvia y fuertes rachas de viento, y afectarán a las zonas ya anegadas por las anteriores borrascas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en amplias zonas del territorio, siendo las lluvias más abundantes en el Estrecho, Alborán y sierras de Andalucía. Además, en Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico podrán ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañadas de granizo.

Las precipitaciones, que continuarán anegando zonas ya inundadas, irán remitiendo en general este domingo, aunque persistirán en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente.

Así, los acumulados que serán localmente fuertes, especialmente en Andalucía, podrán superar los 40 litros en apenas unas 12 horas. Uno de los puntos que preocupa es Grazalema, ya que la lluvia rota que llega se va a quedar enganchada en la zona, donde hay acuíferos que ya expulsan agua a borbotones. También seguirá lloviendo en Ubrique, que este sábado se quedó a oscuras. Allí, las calles están anegadas por el agua y se ha pedido a los vecinos subir a las partes altas.

Nieve en el centro y mitad norte

Además, nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1.200 metros y se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular.

En lo referente al viento, se alcanzarán rachas muy fuertes en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular, y también serán probables en litorales de Galicia, Cantábrico y golfo de Cádiz. En este sentido, en todo el sureste y en el interior este del país las rachas podrán superar los 90 o 100 kilómetros por hora.

La borrasca Marta ha dejado lluvias muy intensas, especialmente en la comunidad andaluza y también lluvias en el centro y nevadas, sobre todo, en la mitad norte del país. Y este domingo llega una nueva borrasca, lo que hace imposible bajar la guardia. De esta forma, no hay tregua en esas zonas que están siendo fuertemente azotadas por el tren de borrascas que estamos viviendo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EXCLUSIVA | Gabriel Rufián arranca una gira de actos públicos con líderes de la izquierda el 18 de febrero
  2. Las impresionantes imágenes de Ubrique a oscuras y con las calles anegadas: piden a los vecinos subir a las partes altas
  3. La huida hacia adelante del PP en el caso del alcalde de Móstoles con mentiras y justificando al presunto agresor: "¿Y tú cómo ligas?"
  4. Cuando comprar el pan es un peligro: la crueldad del ICE de Trump deja multitud de familias rotas en EEUU
  5. De "pedir ayuda" a la Virgen del Pilar a dedicar tiempo a la familia y al descanso: así pasan la jornada de reflexión los candidatos a la presidencia de Aragón
  6. Afectados de Rodalies denuncian "el desprecio" hacia los viajeros: "No puedo ni dormir, es inhumano"