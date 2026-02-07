La llegada de una nueva borrasca dejará más lluvia y fuertes rachas de viento en zonas muy afectadas por las anteriores

Los detalles La borrasca Marta se irá alejando hacia el nordeste. Sin embargo, el agua no da tregua a las zonas más afectadas por el temporal, ya que este domingo llega un nuevo frente.

El domingo será un día de transición con la salida de la borrasca Marta y la llegada de nuevos frentes desde el oeste, que traerán más lluvias y fuertes vientos, afectando zonas ya anegadas. Según la Aemet, se esperan precipitaciones en gran parte del territorio, siendo más intensas en el Estrecho, Alborán y sierras de Andalucía. En Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, las lluvias podrían ser localmente fuertes y con granizo. Las precipitaciones remitirán en general, pero persistirán en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, reactivándose en el oeste con un nuevo frente. Se prevén rachas de viento muy fuertes en varias regiones y nevadas en montañas del centro y norte.

El domingo será un día de transición entre el desplazamiento de la borrasca Marta, que irá alejándose hacia el nordeste, y la llegada de nuevos frentes desde el oeste en los próximos días que llegarán cargados de más lluvia y fuertes rachas de viento, y afectarán a las zonas ya anegadas por las anteriores borrascas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en amplias zonas del territorio, siendo las lluvias más abundantes en el Estrecho, Alborán y sierras de Andalucía. Además, en Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico podrán ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañadas de granizo.

Las precipitaciones, que continuarán anegando zonas ya inundadas, irán remitiendo en general este domingo, aunque persistirán en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente.

Así, los acumulados que serán localmente fuertes, especialmente en Andalucía, podrán superar los 40 litros en apenas unas 12 horas. Uno de los puntos que preocupa es Grazalema, ya que la lluvia rota que llega se va a quedar enganchada en la zona, donde hay acuíferos que ya expulsan agua a borbotones. También seguirá lloviendo en Ubrique, que este sábado se quedó a oscuras. Allí, las calles están anegadas por el agua y se ha pedido a los vecinos subir a las partes altas.

Nieve en el centro y mitad norte

Además, nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1.200 metros y se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular.

En lo referente al viento, se alcanzarán rachas muy fuertes en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular, y también serán probables en litorales de Galicia, Cantábrico y golfo de Cádiz. En este sentido, en todo el sureste y en el interior este del país las rachas podrán superar los 90 o 100 kilómetros por hora.

La borrasca Marta ha dejado lluvias muy intensas, especialmente en la comunidad andaluza y también lluvias en el centro y nevadas, sobre todo, en la mitad norte del país. Y este domingo llega una nueva borrasca, lo que hace imposible bajar la guardia. De esta forma, no hay tregua en esas zonas que están siendo fuertemente azotadas por el tren de borrascas que estamos viviendo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.