Un recorrido por Grazalema, muy afectado por el temporal: "Está rodeado de paredes de piedra que esconden un acuífero de donde salen cascadas de agua"

Un equipo de laSexta, liderado por el periodista Juanjo Cuéllar, ha presenciado la llegada de la borrasca Marta a Grazalema, una zona ya afectada por el temporal. Tras grabar, intentaron regresar a Sevilla, pero la intensa lluvia lo impidió. La Guardia Civil cortó la carretera entre Ronda y Sevilla debido a las condiciones adversas. Intentaron desviarse por una carretera comarcal, pero el agua y las piedras lo hicieron imposible, obligándolos a regresar a Ronda. Cuéllar destacó los deslizamientos de tierra y el agua acumulada que sale de las montañas, mostrando la gravedad de la situación en Grazalema.

"Ha sido imposible, y menos mal que hemos salido a tiempo de Grazalema, porque ha sido justo al salir de la sierra y llegar al municipio de Ronda para coger ya dirección Sevilla cuando lo peor de ese frente nos ha descargado encima", ha destacado el periodista, quien ha señalad que "esa primera banda tan potente ha descargado con tal fuerza que la Guardia Civil ha tenido que cortar la carretera entre Ronda y Sevilla".

Así, los agentes "han establecido un primer desvío dirección Zahara de la Sierra, una carretera comarcal muy estrecha, por la que algunos vehículos han empezado a meterse", incluido el del equipo de laSexta. Sin embargo, pronto han tenido que darse la vuelta, ya que "la cantidad de agua que bajaba por las laderas de las montañas más cercanas al municipio de Ronda era tal que el agua estaba saltando y arrastrando piedras por encima del asfalto, de tal manera que muchos de los vehículos se estaban dando la vuelta". La única escapatoria segura posible era volver sobre sus pies, llegar a Ronda y ponerse a salvo, y es lo que ha hecho el equipo.

Lo que le ha pasado este sábado a Cuéllar le ha ocurrido también a muchos ciudadanos y muestra muy bien los problemas de comunicación y la alerta que hay ahora mismo en Grazalema, donde el equipo de laSexta ha pasado el día, mostrando las consecuencias del temporal en los alrededores del municipio, por fuera del perímetro de seguridad, donde cada vez es más difícil llegar.

"Desde aquí se puede apreciar que detrás de esa cortina de lluvia está la montaña más grande y justo detrás, al otro lado, estaría el municipio de Grazalema. Los alcornoques y pinsapos que hay aquí están muy acostumbrados al agua, pero lo que está sucediendo estos días está fuera de toda normalidad", ha señalado el periodista, que ha destacado la "envergadura de las paredes de piedra que rodean el municipio". "Son inmensas y dentro de ellas estaría ese gran acuífero, esa esponja de roca que ya está colmatada de agua", ha inddicado.

Peligro por carretera

Así, Cuéllar ha mostrado lo que "resbala desde la montaña" y deja "a los lados de la carretera millones y millones de litros de agua". "El problema que nos estamos encontrando ya por la carretera son deslizamientos de laderas de tierra, árboles que colapsan, que caen, que ruedan, que tapan la carretera de salida y crean importantes destrozos", ha advertido, tras lo que sido testigo en primera persona "del agua acumulada que sale de entre las piedras" en forma de cascada.

"Este chorro de agua no es una cascada natural, ni un arroyo, sino que es agua que está saliendo estos días de las grietas de las rocas de la montaña que está justo debajo de Grazalema, que sigue siendo una zona no segura y que lo va a seguir siendo ante la incesante lluvia que no para", ha apuntado el periodista.

