Joanna Ivars, explica la ferocidad de la borrasca Marta: "Tenemos un cóctel que la hace muy potente"

¿Por qué es importante? La borrasca Marta azota España con lluvia y nieve en varias zonas. Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta, explica que su fuerza se debe a que llega cargada de humedad subtropical y se combina con aire frío, creando un cóctel potente.

Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta, explica en un vídeo la intensidad de la borrasca Marta, que afecta a España con "tintes subtropicales". Esta borrasca llega embebida en un río de humedad, transportando vapor de agua desde los trópicos del Golfo de México. Al encontrarse con aire frío, se crea un "cóctel potente" que provoca lluvias intensas y nevadas en cotas medias y bajas. Aunque se preveían nevadas en el centro de España a 600 o 700 metros, como en Galapagar y sierras del sistema central, en Madrid no se ha registrado nieve.

"Hay que decir que la borrasca Marta nos daba una previsión de nevadas en el centro, en torno a los 600 o 700 metros por encima. Ha nevado en Galapagar y en zonas de las sierras de la cara sur del sistema central. Pero al final, por ejemplo, en la ciudad de Madrid no ha nevado", apunta Ivars.

