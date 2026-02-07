Ahora

En vilo por el temporal

Joanna Ivars, explica la ferocidad de la borrasca Marta: "Tenemos un cóctel que la hace muy potente"

¿Por qué es importante? La borrasca Marta azota España con lluvia y nieve en varias zonas. Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta, explica que su fuerza se debe a que llega cargada de humedad subtropical y se combina con aire frío, creando un cóctel potente.

Joanna Ivars explica en este vídeo el motivo detrás de la ferocidad de la borrasca Marta, que está azotando a España. Según la meteoróloga de laSexta, esta borrasca tiene "tintes subtropicales".

Eso hace que venga más embebida: "Viene metida en un río de humedad que viene directamente con vapor de agua intrínseco directamente de los trópicos del Golfo de México".

Esta combinación provoca que la borrasca Marta llegue cargada de humedad y que, al encontrarse con masas de aire más frío, se genere ese "cóctel que la hace muy potente", dejando en España lluvias intensas y, a la vez, nevadas en cotas medias y bajas.

"Hay que decir que la borrasca Marta nos daba una previsión de nevadas en el centro, en torno a los 600 o 700 metros por encima. Ha nevado en Galapagar y en zonas de las sierras de la cara sur del sistema central. Pero al final, por ejemplo, en la ciudad de Madrid no ha nevado", apunta Ivars.

