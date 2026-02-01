No, no está siendo un invierno frío: los meses de diciembre y enero fueron más cálidos de lo habitual

Los detalles El meteorólogo de laSexta Álvaro Navarro ha destacado que entre el 5 y 20 de diciembre tuvimos un episodio de temperaturas excepcionalmente altas para la época.

A pesar de la percepción de un invierno frío, diciembre y enero han sido más cálidos de lo habitual, con temperaturas hasta tres décimas por encima de lo esperado. Un episodio de temperaturas excepcionalmente altas se registró entre el 5 y el 20 de diciembre. Aunque hubo un breve periodo frío en la semana de Reyes, no alcanzó los criterios para considerarse una ola de frío. La Aemet ha respondido a críticas sobre su pronóstico de un invierno más cálido, aclarando que se referían a temperaturas superiores al promedio 1991-2020. Diciembre fue más cálido de lo normal, mientras enero tuvo un carácter normal en temperaturas.

Pese a que puede parecer que el invierno está siendo bastante frío, realmente no es es así. De hecho, los meses de diciembre y enero han sido más cálidos de lo habitual, concretamente hasta tres décimas.

En este sentido, cabe destacar un episodio importante que tuvimos entre el 5 y el casi el 20 de diciembre con temperaturas excepcionalmente altas para la época.

Sin embargo, también es cierto que tuvimos un periodo corto durante la semana de Reyes en el que hubo temperaturas muy frías, aunque no lo suficiente como para que se cumpliesen los criterios necesarios para considerarse una ola de frío. Así, estamos ante un invierno con temperaturas frescas, pero no tan frío como pensamos.

¿Por qué pensamos que está siendo frío? Porque estamos olvidando las temperaturas propias de esta estación del año en nuestro país. Pensamos que estamos teniendo temperaturas muy bajas, cuando la realidad es que llevamos arrastrando varios inviernos con temperaturas bastante más altas de las que eran propias de esta estación hace unos años, tal y como muestra el meteorólogo de laSexta Álvaro Navarro en un gráfico del vídeo que hay sobre estas líneas.

La AEMET responde a las críticas

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha respondido en la red social X a las críticas recibidas por afirmar el pasado mes de noviembre que había "entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el invierno" fuera "más cálido de lo normal en toda España".

"¿Estamos ante un invierno 'cálido y seco'? ¿Hizo realmente Aemet este pronóstico?", se ha preguntado la Agencia en una publicación, con la que ha abierto un hilo en el que ha explicado que con su tuit de noviembre no se referían "a que el invierno fuera a ser 'cálido' en el sentido de que se esperasen temperaturas altas en términos absolutos, sino a que iban a ser superiores al promedio del periodo 1991-2020" "Pero, evidentemente, aunque eso suceda, en invierno hace frío", han apostillado desde la Aemet.

De esta forma, han subrayado que "para comprobar si finalmente se cumple el escenario más probable según los pronósticos, habrá que esperar a que termine febrero y analizar las temperaturas de los tres meses en conjunto". Sin embargo, insisten en que "por ahora, diciembre fue más cálido de lo normal en conjunto, aunque con diferencias regionales y temporales" y que "enero, caracterizado por el paso de borrascas, ha tenido carácter normal en temperaturas, aunque hubo un episodio de frío en torno al día de Reyes".

