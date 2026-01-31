La borrasca Leonardo llega para no dar tregua: febrero arranca con inestabilidad, lluvias y avisos por viento y oleaje

Los detalles La Aemet ha establecido avisos amarillos en Castilla y León y Cantabria, donde se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado como consecuencia del deshielo en diferentes áreas.

El inicio de febrero en España estará marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos y precipitaciones, especialmente en el noroeste peninsular. Se esperan tormentas en Galicia, el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León. Un nuevo frente podría dejar lluvias débiles en el sureste. A pesar de la disminución del temporal, la Aemet mantiene avisos por fenómenos adversos, con aviso amarillo por tormentas y aviso naranja en el Cantábrico por viento y oleaje. El deshielo preocupa en zonas de montaña, con avisos amarillos en Castilla y León y Cantabria. Las temperaturas subirán en la Península y Baleares, mientras que en Canarias el tiempo será más estable, con lluvias débiles en el norte.

El comienzo del mes de febrero estará marcado por la inestabilidad en buena parte de territorio español y la llegada de una nueva borrasca. Predominarán los cielos cubiertos y las precipitaciones, especialmente en el noroeste peninsular, donde se esperan tormentas en Galicia, el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León.

Además, no se descarta que el avance de un nuevo frente deje lluvias débiles en el sureste durante la segunda mitad del día. Aunque el temporal que ha afectado a España en los últimos días comienza a perder intensidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos por fenómenos adversos.

En las zonas afectadas por tormentas se ha activado el aviso amarillo ante la posibilidad de episodios localmente intensos. En el Cantábrico, la situación será más complicada. Asturias, Cantabria y el País Vasco permanecen en aviso naranja debido a fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar en algunas zonas los 100 kilómetros por hora, y a un fuerte oleaje con olas de hasta seis metros.

También preocupa el deshielo en zonas de montaña. La Aemet ha establecido avisos amarillos en Castilla y León y Cantabria, donde se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en las próximas 24 horas como consecuencia del deshielo en áreas del Sistema Central, la Cordillera Cantábrica y los Montes de León.

En cuanto a la nieve, se esperan nevadas en los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. La cota se situará al inicio entre los 1.100 y 1.300 metros, especialmente en el Sistema Ibérico y los Pirineos, mientras que en el Sistema Central ascenderá progresivamente hasta situarse entre los 1.600 y 1.800 metros.

Las nieblas también tendrán protagonismo, con bancos matinales en la vertiente atlántica y el norte de la Península, así como brumas persistentes en ambas mesetas. Las temperaturas máximas tenderán a subir de forma generalizada en la Península y Baleares, con valores que se moverán entre los 15 y los 20 grados.

El ascenso será más notable en el extremo norte, mientras que en el resto será más discreto. Las mínimas, por su parte, bajarán ligeramente en el tercio este y subirán de manera leve en el resto del territorio y en Baleares.

En Canarias, el tiempo será más estable. Predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas, donde podrían registrarse lluvias débiles, mientras que en el resto del archipiélago se esperan intervalos nubosos por la tarde y predominio de nubes altas.

