José Ángel Núñez, de la AEMET, rebaja el alarmismo ante las borrascas: "Lo único que pasa es que los tres últimos inviernos han sido relativamente suaves"

José Ángel Núñez ha explicado que "la tendencia más probable durante la próxima semana, y seguramente durante los próximos 15 días, es que vamos a seguir con una situación similar", aunque "no tan adversa".

José Ángel Núñez, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha señalado lo que nos encontraremos en los próximos días ante el paso de la borrasca Kristin que este miércoles ha dejado decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas en distintos puntos de España, que se encuentra en alerta por nieve y viento,

Núñez ha señalado que "llevamos cuatro borrascas en los últimos siete días de gran impacto", y ha aclarado que "estas situaciones invernales suelen ser bastantes persistentes". "Lo único que pasa es que los tres últimos inviernos han sido relativamente suaves, relativamente cálidos, sin fenómenos extremos, pero la mayor característica del invierno es la persistencia", ha remarcado.

"Cuando toca anticiclón, como tocó en años pasados, hablamos de nieblas, hablamos de contaminación en las ciudades, restricciones al tráfico porque son situaciones que se prolongan durante semanas. En este caso estamos teniendo un invierno con una sucesión de borrascas tremenda. Y eso también es una característica del invierno cuando se dan estas características. Tuvimos hace diez días una profunda borrasca mediterránea y ahora cuatro consecutivas invernales", ha agregado.

Sobre lo que nos encontraremos en los próximos días, ha afirmado que "la tendencia más probable durante la próxima semana, y seguramente durante los próximos 15 días, es que vamos a seguir con una situación similar, no tan adversa como hoy, pero vamos a seguir con pasos de frente de poniente, con vientos de poniente, con lluvia generalizada, sobre todo en la fachada oeste, y con temporales marítimos"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.