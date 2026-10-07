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Yolanda Díaz convoca a los expertos para preparar la subida del salario mínimo de 2027 antes de las elecciones

Los detalles Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que la intención es acelerar los plazos para poder dejar lista la subida y han recordado que el Gobierno tiene plena potestad para elevar el SMI incluso en funciones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.EFE/ Borja Sanchez-trillo
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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a la comisión asesora para comenzar a preparar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre e intentar dejar cerrado el incremento.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que la intención es acelerar los plazos para poder dejar lista la subida y han recordado que el Gobierno tiene plena potestad para elevar el SMI incluso en funciones.

Según la convocatoria remitida a los medios este miércoles, Díaz preside este jueves la primera reunión de la comisión asesora que elaborará el informe para fijar el SMI de 2027.

Trabajo suele convocar este comité en octubre para que dé una recomendación, habitualmente una horquilla de subida, que luego traslada a patronal y sindicatos, aunque la fijación del SMI es potestad del Gobierno y no requiere de esa negociación.

El proceso coincide este año con el proceso electoral de cara a las generales del 29 de noviembre. El Gobierno aprobó para este año un aumento del 3,1% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, 17.094 euros brutos anuales.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya avanzó que el SMI debería subir por encima del 5% en 2027.

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