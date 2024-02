Numerosos agricultores y ganaderos españoles han salido este martes a las calles y han bloqueado con sus tractores varias carreteras en todo el país. Sin embargo, es importante destacar que esas tractoradas -con tanto seguimiento- no son las convocadas por las principales organizaciones agrarias. Detrás, están productores independientes, convocados por redes sociales, sobre todo WhatsApp, y en algunos casos sus reivindicaciones no solo tienen que ver con el campo.

Así que estos agricultores y ganaderos han protestado al margen de las principales asociaciones del sector. José Ramón Pous, el presidente de la Asociación en Defensa de la Agricultura de la Ribera (Adaribera), ha defendido que ellos están actuando "por libre". Por su parte, Fidel Sanz, un agricultor ha señalado que tampoco "le deben pleitesía a nadie".

Las tres organizaciones más representativas del campo, que son Asaja Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), han convocado sus propias tractoradas a partir del jueves. Pero este martes estaban en la diana de los manifestantes y señalan que "están hartos de sindicatos y políticos". "¿Quién nos representa? ¿Sindicatos? Ni sindicatos ni Gobierno. Y Bruselas todavía menos", han cargado.

Esta convocatoria está inspirada en las protestas de Francia y en otros países europeos porque "España ha cogido esta chispa y ha comenzado una gran llama", ha subrayado José Ramón Pous. Pero la llama se ha viralizado a través del móvil, tal como cuenta el agricultor Joaquín Sanz. "Es un movimiento que surgió en las redes sociales. Yo lo titularía la tractorada del WhatsApp", ha sostenido, explicando que les ha organizado esta red social.

El 6F Sector Primario

Aunque no todo ha sido tan espontáneo ya que detrás de algunas de las protestas está una nueva organización: el 6F Sector Primario. Bajo su nombre se ha distribuido un manifiesto donde se reivindican cuestiones que nada tienen que ver con el campo. Entre ellas, está eliminar las subvenciones a sindicatos y partidos políticos o cambiar el sistema electoral. En una segunda versión del manifiesto, estas demandas han sido eliminadas.

Los manifestantes aseguran que convocaron la protesta de este martes antes del resto de organizaciones que se movilizarán a partir del jueves porque así se propuso. Las asociaciones del sector respetan las movilizaciones, pero UPA en particular no las comparte porque critica que algunas no han sido comunicadas, que generan molestias innecesarias y que pueden girarse en contra del sector.