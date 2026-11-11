Sordo ve una "señal inequívoca" del éxito de la huelga en el desplome del consumo eléctrico

Los detalles El secretario general de CCOO asegura que la actividad energética se sitúa en niveles propios de un domingo y reclama un parque público de 1,5 millones de viviendas para frenar la escalada de precios

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha destacado el consumo eléctrico como un indicador clave del seguimiento de la huelga general, señalando que la demanda energética en España se asemeja a la de un domingo, lo que evidencia el impacto del paro. Según Sordo, el seguimiento es notable en sectores industriales y productivos, y se espera que la huelga crezca a lo largo del día, reflejando el descontento social por el costo de vida, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. La crisis habitacional es central en las reivindicaciones, con propuestas para frenar desahucios y limitar alquileres. Sordo también ha rechazado que los salarios de construcción encarezcan las viviendas, atribuyendo el problema a la especulación inmobiliaria. Ha subrayado la necesidad de aumentar el parque público de viviendas asequibles y ha cuestionado los argumentos de la CEOE sobre fiscalidad y costes laborales, destacando que muchos trabajadores del sector ganan salarios modestos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha situado el consumo eléctrico como uno de los principales indicadores del seguimiento de la huelga general. Según ha explicado este miércoles, la demanda energética en España se encuentra en niveles "más cerca de los que se utilizan un domingo que de los registrados el miércoles pasado", una evolución que considera una "señal inequívoca" de que el paro está teniendo un impacto relevante desde primera hora.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Sordo ha asegurado que los turnos de noche y las primeras horas de la mañana se han desarrollado "según lo previsto". El seguimiento, ha señalado, está siendo "muy relevante" en las actividades industriales y productivas que trabajan por turnos y concentran un mayor consumo de energía.

El dirigente sindical ha anticipado que la huelga irá ganando presencia a medida que avance la jornada y alcance a otros sectores y negocios. El objetivo, ha defendido, es trasladar a las calles un malestar social que tiene tres grandes focos: el encarecimiento del coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las dificultades de acceso a la vivienda. Para ello, CCOO espera una movilización "masiva".

La vivienda, en el centro de las reivindicaciones

Precisamente, la crisis habitacional constituye uno de los principales ejes de la convocatoria. Sordo ha reclamado que se convaliden los dos decretos que se someten este jueves a la Diputación Permanente y que se pongan en marcha nuevas medidas de intervención en el mercado inmobiliario.

Entre ellas, ha defendido frenar los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional, establecer límites a los alquileres en las zonas tensionadas, restringir las compras especulativas de los fondos de inversión y acotar los usos turísticos de las viviendas.

Pero la principal apuesta del secretario general de CCOO pasa por aumentar de forma estructural el parque público. Sordo ha reclamado un mínimo de 1,5 millones de viviendas permanentemente protegidas y asequibles durante la próxima década, respaldadas por una inversión pública sostenida equivalente, al menos, al 1% del PIB.

"Sólo con construir más no bajan los precios; necesitamos más vivienda a precios que la gente se pueda permitir", ha advertido. Una reivindicación que ha vinculado especialmente con las dificultades de emancipación de los jóvenes, cada vez más condicionados por el coste de los alquileres y la compra de vivienda.

Sordo rechaza que los salarios de la construcción encarezcan los pisos

El líder sindical también ha respondido a los argumentos de la CEOE sobre el peso de la fiscalidad y los costes laborales en el precio final de la vivienda. Sordo ha calificado de "simple" este planteamiento y ha cuestionado que los salarios de los trabajadores de la construcción puedan explicar la escalada inmobiliaria.

A su juicio, el problema reside en la creciente consideración de la vivienda como un activo de inversión y especulación. En este sentido, ha destacado que "el 60% se paga a tocateja", un dato que, según su interpretación, evidencia la entrada de grandes capitales y operadores interesados en obtener rentabilidad a largo plazo.

Frente a las tesis de la patronal, Sordo ha defendido que los salarios del sector están lejos de constituir el origen del encarecimiento. "Ojalá los costes salariales en la construcción mejoraran ostensiblemente", ha afirmado.

El secretario general de CCOO ha recordado que muchos trabajadores del sector perciben remuneraciones que apenas superan los 20.000 o 21.000 euros anuales. "Por tanto, esa no es la razón del incremento de los costes de la vivienda", ha concluido.

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