El Gobierno oficializa la candidatura de Pablo Hernández de Cos a la Presidencia del Banco Central Europeo

Los detalles El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, define a Pablo Hernández de Cos como "un candidato excepcional". "Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España", expresa.

El Gobierno de España ha propuesto a Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España, como candidato para presidir el Banco Central Europeo (BCE), en sustitución de Christine Lagarde. La nominación fue enviada por Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis. Hernández de Cos es reconocido por su liderazgo y capacidad de diálogo. Esta candidatura coincide con una significativa renovación en el BCE, ya que varios puestos del Comité Ejecutivo quedarán vacantes tras las salidas anticipadas de Lagarde e Isabel Schnabel.

El Gobierno de España ha presentado formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y exgobernador del Banco de España, para sustituir a Christine Lagarde en la Presidencia del Banco Central Europeo (BCE).

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha remitido este viernes la nominación al presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, a través de una carta, el día que finalizaba el plazo para presentar las candidaturas, después de que Países Bajos haya confirmado que haría lo propio con Klaas Knot en la carrera por presidir la institución europea.

"Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo. Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía", ha señalado Carlos Cuerpo.

El BCE se enfrenta en los próximos meses a la renovación de la mitad de los puestos del Comité Ejecutivo, después de que Lagarde e Isabel Schnabel anunciaran su salida anticipada para principios de 2027 y ante el fin del mandato del economista jefe del BCE, Philip Lane, en mayo.

De esta manera, la cúpula de la entidad central europea encara una de los relevos más significativos desde su fundación.

Los méritos de Hernández de Cos para presidir el BCE

Hernández de Cos es en la actualidad director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI). Entre 2018 y 2024 fue gobernador del Banco de España y, en calidad de tal, miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE.

Su trayectoria de tres décadas comenzó en el Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, cuya Dirección General llegó a encabezar, y trabajó también como asesor del Comité Ejecutivo del BCE en Frankfurt.

En el ámbito internacional, Hernández de Cos ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, así como el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Es doctor en Economía por la Universidad Complutense y cuenta también con una larga trayectoria docente y académica.

Los ministros de Finanzas de la zona euro examinarán las candidaturas presentadas en la reunión del Eurogrupo del próximo 9 de noviembre. La renuncia de Lagarde adelantó el calendario, ya que su mandato estaba previsto hasta el 31 de octubre de 2027. La actual presidenta anunció a finales de octubre su decisión de dejar la Presidencia del BCE y apuntó que sale de la institución, después de siete años, "con un sentido de trabajo bien hecho".

Tras conocerse la noticia, el BCE publicó un comunicado en el que confirmó que Lagarde había trasladado la noticia al Consejo de Gobierno del BCE y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. La institución adelantó que el sucesor de Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo "en el momento oportuno".

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