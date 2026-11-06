El neerlandés Klaas Knot, único rival de Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo

Los detalles Ambos son los únicos candidatos, según la lista que ha publicado el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, una vez finalizado el plazo para presentar nominados a las 17.00 horas. Hernández de Cos, nominado por Sánchez, cuenta también con el apoyo de Feijóo.

Pablo Hernández de Cos competirá con Klaas Knot por la presidencia del Banco Central Europeo, tras presentarse oficialmente su candidatura. De Cos, actual presidente del Banco Internacional de Pagos y exgobernador del Banco de España, cuenta con el respaldo de líderes políticos como Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, ha destacado su candidatura como excepcional, resaltando su prestigio internacional y capacidad de liderazgo. Con una amplia trayectoria en instituciones financieras, De Cos busca suceder a Christine Lagarde a partir del 7 de febrero de 2027, aportando transparencia y diálogo al BCE.

Pablo Hernández de Cos ya sabe con quién ha de medirse para llegar a la presidencia del Banco Central Europeo. El español, ya con su candidatura formalmente presentada, tendrá como único rival por el puesto al neerlandés Klaas Knot para sustituir en el cargo a Christine Lagarde. Así será después de que haya terminado el plazo para acabar candidaturas, cerrado a las 17:00 del viernes 6 de noviembre.

El español, actual presidente del Banco Internacional de Pagos (BIP), ya era uno de los favoritos desde hace meses cuando se comenzó a especular con la salida de Lagarde, con un mandato que debía finalizar en octubre del próximo año.

Gobernador del Banco de España entre 2014 y 2024, De Cos ha sido nominado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y cuenta con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.

Ahora, se verá las caras con Knot para ocupar a partir del 7 de febrero de 2027 el puesto que ahora ocupa Lagarde, una vez abandone su puesto al frente de la autoridad monetaria de la zona euro.

"Es un candidato excepcional"

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha remitido la carta con la candidatura de De Cos a Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo. "Es un candidato excepcional", ha afirmado Cuerpo.

"Cuenta con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo. Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía", ha señalado.

La trayectoria de Hernández de Cos, de 55 años, comenzó en el Departamento, Estadística e Investigación del Banco de España, cuya Dirección General llegó a encabezar, y trabajó también como asesor del Comité Ejecutivo del BCE en Frankfurt.

A nivel internacional, Hernández de Cos ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, al igual que el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Doctor en economía por la Universidad Complutense, cuenta con una larga trayectoria docente y académica.

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