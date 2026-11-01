El FBI atribuye al Gobierno de Corea del Norte el criptorrobo de más de 6.000 millones de dólares a Binance

¿Qué han dicho? La agencia señalaba este sábado a la unidad de hacker de élite de Kim Jong-un como responsable del mayor criptorrobo de la historia y prevén que estos activos "sean posteriormente blanqueados mediante su conversión".

El FBI ha identificado al Gobierno de Kim Jong-un como responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma Binance, señalando a Corea del Norte como autor del mayor criptorrobo de la historia. Denominada 'TraderTraitor', la unidad de hackers de élite norcoreana es acusada de convertir los activos robados en Ethereum, para luego blanquearlos mediante servicios DeFi. El ataque, inicialmente considerado un "incidente de seguridad", llevó a Binance a suspender temporalmente depósitos y retiros. Una firma de ciberseguridad y el Gobierno de EE.UU. han confirmado la implicación norcoreana.

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) cree que el Gobierno de Kim Jong-un es el responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares (unos 5.300 millones de euros) a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.

La agencia señalaba este sábado a Corea del Norte como responsable del mayor criptorrobo de la historia. "El FBI ha publicado información que indica que Corea del Norte fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, alrededor del 29 de octubre de 2026. El FBI denomina a esta actividad cibernética maliciosa norcoreana como 'TraderTraitor', ha denunciado el comunicado.

El FBI apunta a que los actores de 'TraderTraitor' -la unidad de hackers de élite de Corea del Norte, que ya fue identificada por el FBI como responsable del ataque de Bybit en febrero de 2025- convirtieron los activos robados en Ethereum, una plataforma de código abierto basada en la tecnología blockchain.

Además, añade que se prevé que estos activos "sean posteriormente blanqueados mediante su conversión a través de servicios DeFi", un conjunto de aplicaciones que operan sobre redes de criptomonedas sin necesidad de intermediarios, "preparándolos así para etapas posteriores de blanqueo de capitales".

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance fue víctima de lo que en un primer momento llamaron "incidente de seguridad", con un impacto total estimado en más de 6.300 millones de dólares (5.650 millones de euros) de los que habría logrado congelar menos de la mitad. Tras el ataque, suspendieron temporalmente los depósitos y retiros durante las comprobaciones de seguridad.

Una firma especializada en ciberseguridad atribuyó el mayor ciberatraco de la historia a la unidad de hackers de élite de Corea del Norte, lo cual ha sido confirmado ahora por el Gobierno de Estados Unidos.

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