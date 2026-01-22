"Tienen sus motivos y es un derecho constitucional": el llamativo comentario de Garamendi para ponerse del lado de los maquinistas en la huelga

¿Por qué es importante? El presidente de la CEOE ha reclamado en el Foro de la Nueva Economía que se incrementen las inversiones en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado su apoyo a los maquinistas que han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero, reclamando mayor seguridad tras los accidentes en Gelida y Adamuz. Garamendi defiende el derecho constitucional a la huelga y destaca la importancia de escuchar a los maquinistas que alertan de problemas. Ha exigido más inversiones en infraestructuras ferroviarias y ha señalado el impacto económico de las paralizaciones, como la de Rodalies en Cataluña. Además, ha expresado su tristeza por las víctimas y ha pedido transparencia en las investigaciones. También criticó el uso ineficaz del dinero público y subrayó la importancia de las infraestructuras para sectores como el turismo.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el líder de la patronal, Antonio Garamendi, ha hecho este jueves lo impensable. Se ha puesto del lado de los maquinistas que han convocado una huelga para los días 9,10 y 11 de febrero para reclamar más seguridad después de los accidentes de Gelida (Barcelona) y Adamuz (Córdoba).

"Tienen sus motivos y bueno yo no puedo más que decir que es un derecho constitucional y creo que también es muy bueno que oigamos a quienes van al frente de cada uno de los convoyes y que, en muchos casos, pues parece ser que están alertando de problemas que dicen que venían sufriendo", ha expresado ante los medios de comunicación en el marco del Foro de la Nueva Economía.

Asimismo, ha exigido este jueves que se incrementen las inversiones en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras ferroviarias y ha advertido del daño económico que causan parálisis como la que sufre Rodalies en Cataluña. "¿Y eso quién lo paga? ¿Las empresas, que están teniendo pérdidas como consecuencia de que la gente no puede ir a trabajar?", ha inquirido.

Así se ha expresado el presidente de la patronal a su salida de un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid y protagonizado por el presidente de Siemens España, Fernando Silva, a quien ha presentado antes de su conferencia.

Garamendi ha arrancado sus palabras expresando su "tristeza profunda" por las víctimas mortales del accidente acaecido el domingo en Adamuz (Córdoba) y con el maquinista en prácticas que perdió la vida el martes por otro siniestro en Gelida (Barcelona). Asimismo, ha mostrado su solidaridad con los familiares de las víctimas y el deseo de recuperación de todos los heridos.

Además, ha demandado que "se nos cuente lo que ha pasado", porque "hay varias posibilidades" y "hay que esperar" a que los investigadores realicen su trabajo. Al respecto, ha pedido huir de "debates ideológicos" con este tema y ha apostado porque se explique toda la verdad.

Dicho esto, Garamendi ha recordado que la CEOE lleva tiempo destacando la "necesidad de inversión en las infraestructuras españolas" y ha afeado que no se utilice de forma adecuada el dinero público en ocasiones. "Quitamos los pagos en las autopistas, damos bonos… cuando de repente lo que tenemos que hacer, lo más importante, es que esa seguridad, desde el punto de las infraestructuras esté", ha reflexionado.

Asimismo, ha advertido de lo esencial de las infraestructuras para que industrias como el turismo puedan funcionar en España y reconoció "cierta incertidumbre" por el hecho de que ahora se diga que se tiene que revisar toda la infraestructura ferroviaria. Igualmente, ha alertado del daño económico que ocasionan situaciones como que este jueves sea el segundo día en el que el servicio de Rodalies no se presta en Cataluña, lo que deja a 450.000 personas "en casa".

