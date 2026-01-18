La vivienda, un posible motivo de divorcio en un Gobierno de coalición en horas bajas: "Tienen un modelo diferente"

¿Por qué es importante? Sumar, que no vive su mejor semana, se distancia del PSOE por la bonificación del IRPF a los propietarios. Pablo Bustinduy explicaba este sábado en laSexta Xplica sus diferencias con los socialistas, criticando que han hecho "un anuncio unilateral" sin escuchar a su partido.

El anuncio de Pedro Sánchez sobre la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios para evitar que suban los alquileres ha generado tensiones en el Gobierno. Yolanda Díaz criticó que el PSOE actuó de manera unilateral, sin informar a su socio Sumar. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, evitó entrar en polémicas. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, recordó la necesidad de prorrogar contratos para proteger a los inquilinos. Sánchez intenta calmar las aguas, destacando la capacidad de resolver desacuerdos. Mientras tanto, en Sumar, hay voces críticas que piden superar la actual coalición, aunque Bustinduy niega tensiones internas.

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios a cambio de no subir los alquileres puede parecer una propuesta más. El problema es que el Ejecutivo, como las parejas, es cosa de dos, y en este caso, no habían avisado a la otra parte.

"Nos han avisado cinco minutos antes de salir de manera unilateral", criticó Yolanda Díaz, quien afirmó que el PSOE "no ha actuado bien en este asunto". Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que no iba a "entrar en provocaciones".

Precisamente, aquello que Sumar lleva pidiendo toda la semana, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo recordó este sábado en laSexta Xplica: "Prorrogar esos contratos, que la situación siga como está, que los caseros sigan recibiendo las rentas y que los inquilinos se vean protegidos y vean que hay un Gobierno que interviene para darles estabilidad y garantía".

Sin embargo, también hubo reproches, ya que el ministro criticó que "ha habido un anuncio unilateral", y expresó que el PSOE "tiene un modelo" sobre vivienda que en Sumar no comparten.

La lucha por reconquistar a Díaz

Ahora, Pedro Sánchez hace por calmar las aguas, destacando que han ido "solventando siempre los desacuerdos" y que también solventarán "el desacuerdo que pueda haber ahora". De esta forma, lucha por 'reconquistar' a su socia Yolanda Díaz, de la que habla como "una de las mejores políticas que ha tenido España".

La lucha interna en el Gobierno por la vivienda se ha producido en una semana que tampoco ha sido la mejor para Sumar, ya que hay voces críticas dentro del mismo espacio político, como la de Antonio Maíllo, que da la coalición por superada, y pide ir más allá. Sin embargo, el ministro Pablo Bustinduy aseguró en laSexta Xplica que no hay tensiones internas.

