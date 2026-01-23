La patronal de Mercadona y Dia alerta de riesgo de abastecimientos en los supermercados por los cortes de la DGT a camiones por el temporal

Los detalles En total, son 440 los camiones que se encuentran en estos momentos parados en el noroeste, lo que, según cálculos de ASEDAS, ya habría afectado a alrededor a 150 establecimientos.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), la principal patronal de supermercados de España, que agrupa a empresas como Mercadona, Dia o Lidl, avisa de que se podría producir un desabastecimiento en los supermercados del noroeste peninsular debido a los cortes que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha efectuado desde la pasada medianoche a la circulación de camiones en las principales carreteras de Galicia, Asturias, Cantabria y castilla y León debido a las fuertes nevadas que se esperan en la zona durante este viernes.

En total, son 440 los camiones que se encuentran en estos momentos parados en la zona, lo que, según cálculos de ASEDAS, ya habría afectado a alrededor a 150 establecimientos. Una situación que, sostiene la patronal, se podría replicar en la mayor parte de los puntos de venta del noroeste.

"Cientos de camiones que están parados desde anoche no tienen claro cuándo van a poder salir, y eso está generando un problema de servicio a los almacenes y a las tiendas", asegura el director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo. Además, detalla que los cortes de tráfico se produjeron antes de que comenzase la precipitación de nieve.

Esta situación, según el portavoz de ASEDAS, estaría provocando un retraso de más de 10 horas en el abastecimiento de productos alimentarios, especialmente a los alimentos frescos, que podrían escasear de forma inminente en las tiendas.

"Esta vez se ha gestionado de una forma que no es habitual. Pedimos que se priorice el transporte de mercancías, siempre respetando las limitaciones de seguridad. Pero han sido casi 10 horas que los camiones han estado parados sin que hubiese nieve", denuncia Magarzo.

En consecuencia, ASEDAS reclama a la DGT que levante la prohibición para que los camiones puedan continuar repartiendo la mercancía mientras no se produzcan dichas nevadas, ya que, aseguran, "las vías están limpias" en estos momentos.

