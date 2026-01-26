Ahora

La compra de viviendas, al alza

La firma de hipotecas se dispara un 12,4% en noviembre y apunta a un año récord desde 2010

El dato En noviembre se firmaron 43.319 hipotecas, un 12,4% más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone la cifra más alta para ese mes desde 2010.

Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria en MadridAnuncios de pisos en venta en una inmobiliaria en MadridJesús Hellín / Europa Press
El mercado inmobiliario español vuelve a batir récords. Así lo demuestran los datos del mes de noviembre, en el que se firmaron 43.319 hipotecas, un 12,4% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone la cifra más alta para ese mes desde 2010, según los datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, la firma de hipotecas encadena 17 meses consecutivos de subidas tras la estabilización de los tipos de interés. No obstante, en noviembre se vio un pequeño repunte, llegando las tasas al 2,97% frente al 2,81% de octubre.

También han marcado récord histórico los importes de los títulos hipotecarios. En noviembre, alcanzó una media de 170.771 euros, un 11,7% más que en 2024 y en la cota más alta desde 2009, apenas unos meses más tarde del estallido de la burbuja inmobiliaria.

2025, con cifras inéditas desde 2010

A la espera de que en las próximas semanas salgan a la luz los datos de diciembre y los acumulados de todo 2025, todo apunta a que estamos ante un año récord en la firma de hipotecas.

De hecho, tan solo en los primeros 11 meses se firmaron un 8,8% más de créditos que en todo 2024. Si los datos de diciembre mantienen este ritmo, 2025 cerraría como el año con más transacciones inmobiliarias desde 2010.

Las licitaciones de vivienda suben un 44%

Las licitaciones de obra pública de tipología residencial y con destino a vivienda familiar de las administraciones públicas alcanzaron una inversión de 900,9 millones de euros en los primeros once meses del año 2025, un 44,4% más que el mismo periodo del año anterior.

A falta de completar el año con los datos de diciembre, el año 2025 será el mejor de los últimos 16 años, según han indicado desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Sólo en el mes de noviembre el valor de las licitaciones de obra pública fue de 58 millones de euros, un 27% más que en el mismo mes del año 2024, según se desprende de la estadística de licitación oficial de construcción del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

