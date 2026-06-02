La regularización de migrantes ya se nota: casi la mitad de los nuevos trabajadores en mayo en España son extranjeros

¿Qué han dicho? "Gracias a la regularización, pude tener la admisión a trámite, que incluye la posibilidad de trabajar", ha explicado a laSexta un migrante que llevaba tres años en España. "En el mismo día, me pudieron dar de alta", celebra.

Este martes, la cifra del día es que 22,3 millones de personas están trabajando en España, alcanzando un récord de afiliados a la Seguridad Social. Casi la mitad de los empleos creados en mayo de 2026 fueron ocupados por extranjeros, reflejando el impacto del proceso de regularización de migrantes del Gobierno de Pedro Sánchez. Muchos migrantes ya trabajaban y solo necesitaban regularizar su situación para contribuir legalmente, como Jonathan, quien ahora trabaja como administrativo. En mayo, se crearon más de 230.000 puestos, con la hostelería y la construcción liderando. Además, la contratación de mujeres también alcanzó cifras récord, representando más del 47% del total de trabajadores.

Este martes, esta es la cifra del día: 22,3 millones de personas están trabajando en España. Es el nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social y, dentro de este dato histórico, casi la mitad de los empleos creados el mes pasado los han conseguido extranjeros. Por lo tanto, se puede decir que el crecimiento en el empleo está vinculado con el proceso de regularización de migrantes iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La prueba de ello es que muchos ya estaban trabajando. Han pasado por el proceso de regulación de migrantes aprobado, porque lo único que necesitaban eran los papeles para empezar a cotizar y poder pagar sus impuestos.

Es el caso de Jonathan, que después de tres años en nuestro país ha conseguido su primer contrato de trabajo. Aunque en Perú era abogado, desde el mes pasado trabaja legalmente como administrativo. "Gracias a la regularización, pude tener la admisión a trámite, que incluye la posibilidad de trabajar", ha explicado a laSexta.

"En el mismo día, me pudieron dar de alta", celebra. Porque ahora puede "contribuir con la Seguridad Social y así también poder obtener cualquier derecho que le corresponde a un trabajador".

Y es que, de los más de 230.000 puestos que se han creado en este mes de mayo de 2026, más de 111.000 los han ocupado extranjeros. "Me siento como en mi segunda casa en España", reconoce uno de los migrantes que han pasado por el proceso de regulación del Gobierno socialista.

De los más de 230.000 puestos que se han creado en este mes de mayo de 2026, más de 111.000 los han ocupado extranjeros

Representan el 48% de los nuevos empleos, frente al 35% o 37% de años anteriores, siempre mirando el mes de mayo. Un incremento significativo que se ha vivido en España y que se produce justo después del proceso de regularización extraordinaria.

Un plan que para el Gobierno, en voz de Elma Saínz, "da derechos y obligaciones a miles de ciudadanos que ya están en nuestro país y que, evidentemente, gracias a este procedimiento van a dejar de estar invisibilizados".

Si miramos por sectores, donde más empleos se han creado ha sido en el de la hostelería y el de la construcción. Por eso, estas han sido las palabras de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales: "Quiero poner en valor a la hostelería. Es uno de los grandes motores en estos momentos".

También hay que celebrar que este mes de mayo ha sido récord para la contratación de mujeres, que ya representan más del 47% de los trabajadores. "Hay 20.316 mujeres que han encontrado un empleo", ha celebrado Yolanda Díaz.

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