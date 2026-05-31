El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% tras las medidas por la guerra de Irán mientras que el de los combustibles se mantiene al 10%

¿En qué te afecta? Tras el adiós a la reducción en respuesta a la subida de los precios, una factura media de 60 euros en luz o gas pasará a ser de 70.

A partir del 1 de junio, se eliminarán las reducciones del IVA en electricidad, gas y otros combustibles, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, debido a la moderación de los precios. Estas medidas, implementadas por el Gobierno en marzo para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, volverán al 21% tras la caída de precios. El Ejecutivo asegura que el programa ha logrado amortiguar el impacto inflacionario. Las medidas fiscales sobre carburantes y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica seguirán hasta el 30 de junio, al igual que las ayudas sectoriales. El Gobierno continuará evaluando la situación para decidir sobre futuras acciones.

La rebaja del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, asó como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, decaerán este lunes 1 de junio debido a la moderación de los precios.

Las medidas formaban parte del paquete aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, pero ahora, tras la caída de los precios de la electricidad y del gas natural, se van a desactivar y volverán a estar al 21%.

Tal y como ha contado el Ejecutivo, el programa puesto en marcha está cumpliendo el objetivo de amortiguar el impacto del 'shock' externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

EL IPC del mes de abril, de l3,2%, confirma según el Gobierno que las medidas "están funcionando" ya que sin ellas la inflación habría sido un punto superior.

La cláusula desactivación fijaba que si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril estaba un 15% por encima del IPC de los mismos componentes en abril de 2025 las medidas seguirían en vigor. Si era más bajo, se desactivarían.

En ese sentido, las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica seguirán vigentes hasta el 30 de junio.

En cuanto a las medidas fiscales sobre los carburantes, tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolina, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional, permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

También seguirán las medidas sectoriales, con ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios y seguirá reuniéndose con los agentes sociales y los sectores más afectados para ver si es necesario seguir manteniendo algunas medidas más allá del 30 de junio, suprimirlas o introducir nuevas.

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